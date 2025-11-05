Estamos cambiando…

Prometo que he contado hasta diez antes de ponerme delante de un papel en blanco y decir lo que pienso de todo esto que el Valencia CF, desde el primero de sus despachos hasta el último peón en el campo. No me resigno a que me venzan los demonios, como a cualquier persona sensata que esté viendo todo este desastre, año tras año, machacando buenos y malos técnicos, fichando muy malos, malos y regulares jugadores, con algún pico (¡palabra ya maldita para el fútbol!) positivo de vez en cuando, que nos da una sorpresa, aunque nos dure poco la felicidad, porque dos partidos más tarde ya le han colgado el cartel de transferible en la espalda. Supongo que, para ellos que están en las alturas, será la repera tener un campo donde los asientos hasta aplaudan si se da el caso de que la afición se harte y no acuda al campo: demoliciones Meriton tiene soluciones para todo, porque como para muchos de los que allí están vegetando, estos son mis principios y si no los quiere aquí tengo otros, como diría Groucho. La situación colinda con el esperpento, la caricatura más escatológicamente diseñada o la sórdida cutrez de quien quiere hacer castillos de arena usando cemento para que se aguanten esas murallitas hechas con pequeños cubos infantiles: así va el Valencia al mercado para construir un equipo competitivo. La cosa es ridícula, estúpida, preocupante y ofensiva. Y el técnico dio el OK a todo, no lo olvidemos.

La cuestión es que Corberán, que sabe de fútbol bastante más que muchos que se calzan botas en ese vestuario (pero le cuestionan), no ha estado especialmente atinado hasta el momento: planteamientos endebles, juego a balón parado lleno de imprecisiones, improvisaciones, ejecuciones de patio de colegio y un largo etcétera que pinta la cara al más infeliz de los mortales. No hay por dónde coger este desaliño de un plan de juego que va a golpe de cabezonería y así solo podemos ir de ridículo en ridículo, como quien va de local en local una noche de farra y de excesos. Esta es la imagen, la dañina imagen de un grupo de profesionales (¡Anda: si hiciesen eso en cualquier empresa estaban de patitas en la calle al día siguiente!) al frente de muchas de las parcelas de este club. Pero en todo no podemos culpar ni a Corona (si quieres te llevo la maleta para Grecia, bonico), ni a Solís, ni a Gourlay, ni a Corberán: los que se ponen de corto algo tendrán que decir que no sea la idiotez esa de que estamos trabajando para mejorar…no guapos, deberíais estar trabajando para rendir como corresponde a vuestro salario, muy por encima de la gran mayoría de equipos de primera división en muchos casos, ya que apelamos a la profesionalidad. Trabajad para eso, porque para mejorar ya tenemos a los alevines, a los infantiles y compañía, por eso se llama academia, escuela o, para Meriton, horno de balances económicos. A lo mejor es verdad que hay mucho niño, crío o adolescente adoquinado en ese vestuario tan plano.

Carlos Corberán en el Santiago Bernabéu durante el Madrid - Valencia CF / EFE

Juré no excederme en mis comentarios, pero es insoportable ya esta vergüenza continua que nos hacen pasar los unos y los otros: si por mí fuera se iban del equipo veinte de golpe, por lo menos (desde luego toda la rémora Corona, seguro) y le daba una pensada a un técnico que sabe mucho sobre la pizarra, el papel, las estadísticas y todas esas pamplinas que me suenan más a técnico de laboratorio que a míster curtido y con las arrugas de la frente poniendo firmes al primer holgazán que se borre de jugar como toca en un equipo como este. Este Valencia es un producto de diseño, pero hecho con malicia, nocturnidad y alevosía y con escaso interés en el fútbol, que de eso se trataba.

Demoliciones Meriton

Es verdad que, mientras matamos al técnico y medio salvamos a la mitad de una plantilla mala de narices (¡vaya tela las paredes de Duro, Vázquez y compañía el otro día!), los otros, como hormiguitas, siguen de cháchara en los palcos de lo que sea, que el canapé entra de maravilla y nos arrimamos a los árboles que dan poder, por si acaso cae algún presente que nos endulce el día. Esto va de mirar para otro lado y que le toque pagar la cuenta al más pintado. Demoliciones Meriton siempre tiene para usted una respuesta preparada para la ocasión: es pronto, es un proyecto a largo plazo, estamos cambiando. Esto ni un Borbón arrepentido lo dice mejor.