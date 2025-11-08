Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Opinión | Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ataques rusos contra varias regiones ucranianas dejan al menos seis muertos

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, este sábado.

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, este sábado. / EFE

Redacción

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, este sábado.

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, este sábado. / EFE

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents