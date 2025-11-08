Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La situación en Zaporiyia

Las autoridades de Rusia y Ucrania han pactado un nuevo "alto el fuego localizado" en torno a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para permitir que continúen las reparaciones de uno de los cables de suministro externo a las instalaciones, según ha anunciado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). El director general del organismo, Rafael Grossi, ha afirmado que el OIEA ha mediado en estos esfuerzos, que "allanan el camino para unos trabajos de reparación destinados a reforzar la conexión de las instalaciones con la red eléctrica y evitar un accidente nuclear".