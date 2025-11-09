Oscar Piastri busca un hueco que no encuentra

Una de las grandes broncas de la historia de la Fórmula 1 fue la de Ayrton Senna con Jackie Stewart. En 1990, en una entrevista, el escocés le recriminaba al brasileño sus múltiples accidentes y Ayrton le respondió con su famosa frase: “Si ves un hueco y no vas por él, entonces ya no eres un piloto de carreras”. Oscar Piastri parece ir desinflándose poco a poco en su batalla contra su compañero Norris en McLaren: el sábado en la carrera corta acabó estrellado una vez más y el domingo tenía que jugársela, saliendo de una difícil cuarta plaza en parrilla. Ha querido el destino que fuera precisamente en las curvas de Senna, las primeras del circuito de Interlagos, en las que Piastri haya tenido, como Ayrton, que buscar el hueco. Pero le faltó más agresividad: esperar una décima al pisar el freno. Se quedó por detrás del morro del Mercedes de Antonelli y se tocó con el italiano. Los comisarios sancionaron al australiano con diez segundos y allí se acabaron sus posibilidades de levantarle la victoria a Norris. La distancia de Lando con su compañero es ya de 24 puntos, casi una carrera y quedan solo tres, dos de ellos con carreras sprint. El británico se escapa, aunque todavía hay muchos puntos en disputa.

Habrá batalla si Piastri vuelve a ponerse las pilas y se las tendrá que poner si no quiere perder la segunda plaza frente a Verstappen. El holandés ha sido la sal y la pimienta de la carrera en Interlagos: en RedBull se volvieron locos el sábado buscando unos reglajes que no funcionaron y dejaron al tricampeón al fondo de la parrilla. El domingo volvieron a arriesgar, saliendo desde los boxes y pudiendo así volver a cambiar los reglajes. Solo les quedaba encomendarse a San Max. Verstappen respondió y obró el milagro: firmó la remontada que nadie, ni él mismo, esperaba. Ya el pasado año marcó una gesta así en esta misma pista, pero esta vez el coche parecía no estar a tono. Sin embargo, el vigente campeón voló hasta lograr subirse al podio. Su sueño de mundial se aleja, pero si Óscar no espabila, el holandés le podría levantar el subcampeonato.

Hoy por hoy resulta difícil explicar cómo Lando ha salido del hoyo en el que estaba y por qué Piastri se desvanece poco a poco. En el caso del inglés es “parte de su desarrollo personal”, según su jefe Andrea Stella. Las teorías de la conspiración que propagan la idea del favoritismo de McLaren sobre Norris son imposibles de probar. Pero es extraño que el australiano pierda no solo frente a su compañero. En la época de Senna, Prost no se cortaba, dando nombre y apellido del directivo japonés de Honda que favorecía a Ayrton y el francés acabó fuera de McLaren. Ahora parece que lo que pasa en el equipo papaya se queda en el equipo papaya. Por cierto: en dos semanas en Las Vegas seguirá la lucha.

Suscríbete para seguir leyendo