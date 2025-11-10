Este es el camino

El delantero neerlandés del Valencia, Arnaut Danjuma (i), intenta superar al guardameta del Betis, Álvaro Valles, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputaron Valencia y Betis en el estadio valencianista de Mestalla. EFE / Kai Forsterling.. (Valencia) (Betis) / KAI FORSTERLING / EFE

Empate a uno. Un punto que sabe a poco, pero huele a mucho. Un punto que, sobre el papel, puede parecer insuficiente pero que sirve para algo más. Un punto del Valencia CF ante el Real Betis con un equipo que ha vuelto a competir de verdad. Y eso, en este momento de la temporada, vale casi tanto como una victoria.

Porque el equipo compitió de verdad. Desde el primer minuto hasta el último, se vio a un grupo enchufado, solidario, con alma y orgullo. Corrieron todos, pelearon cada balón y, sobre todo, creyeron en sus posibilidades. El Betis, un rival de entidad y con más experiencia, se vio por momentos desbordado por la intensidad y las ganas del conjunto de Carlos Corberán.

Porque lo que se vio en el césped fue un Valencia con actitud, fuerza y energía. Un conjunto que no se resigna, que pelea, que empuja. Los jugadores entendieron lo que se pide cuando uno se pone esta camiseta: no rendirse, no agachar la cabeza, morder cada balón como si fuera el último. Frente a un rival de nivel como el Betis, con más experiencia y talento individual, el Valencia demostró que, con trabajo y fe, puede mirar a cualquiera a los ojos. Y eso que, aunque tuvo sus sombras, fueron menos oscuras que la claridad de sus luces.

Durante muchos minutos, el equipo de Corberán fue superior. Presionó alto, fue valiente con la pelota y generó ocasiones claras. Solo la falta de acierto en los últimos metros y un gran Alvaro Valles impidió un triunfo que habría sido más que merecido. Pero más allá del resultado, lo que más se celebra es la reacción emocional y futbolística de un grupo que parece haber entendido el mensaje: competir es innegociable.

Está claro que no fue un Valencia brillante, pero sí un Valencia valiente. Ese que no se encoge, que se atreve a jugar y que no arroja la toalla. Ese que Mestalla siempre quiere ver. Y cuando el equipo compite así, el resultado puede tardar, pero llega. Hoy el marcador se quedó corto, pero las sensaciones fueron grandes. Mejores incluso que tras alguna otra victoria.

Corberán acertó en el planteamiento y, sobre todo, en transmitir carácter. El equipo se vio junto, solidario, intenso, con futbolistas como Rioja que dieron un paso al frente desde el banquillo y con un vestuario que, por fin, transmitió unidad. Esa conexión con la grada, que tantas veces ha estado dormida, volvió a despertar. Mestalla vibró, sintió que su equipo otra vez le representaba.

Y ahora, con el derbi ante el Levante en el horizonte, este partido debe ser la brújula. Este es el camino. No hay otro. El de la actitud, el esfuerzo, la entrega. El de jugar con el corazón y dejarse el alma en cada duelo. Porque si el Valencia mantiene este nivel de intensidad, el resultado terminará cayendo de su lado.

El derbi será mucho más que un partido: será una oportunidad para confirmar que este Valencia tiene vida, orgullo y un rumbo claro. No se trata solo de ganar —que también—, sino de reafirmar una identidad que nunca debió perderse.

Y cuando el Valencia compite, cuando el Valencia cree, cuando el Valencia pelea… entonces todo es posible. Este punto ante el Betis no es el final del camino, es –quizás- el principio del regreso.