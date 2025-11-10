Los pasajes que ofrece la Biblia, han sido el germen de expresiones que se han colado en nuestra dialéctica y han ido asentándose como propias de nuestro lenguaje coloquial a lo largo del tiempo. Una de ellas es la de “David contra Goliat”. David, un joven pastor cargado de fe, se enfrenta a Goliat, el más destacado de los filisteos, en una batalla mano a mano que definiría toda una guerra. El primero, a priori más débil y más pequeño, consigue derrotar al segundo y por tanto, hacer huir a los habitantes de la antigua región mediterránea de Canaán.

Algo que, muchos siglos después, está repitiendo otro David, ya en la actualidad, que al igual que aquel joven y avispado guerrero, se ha ubicado entre los grandes filisteos de su deporte, el triatlón.

Entre competidores poderosos, dominantes, David Cantero se ha colado ahí, convirtiéndose en uno más. Nadie podrá decir que el de Aldaya no dejó de avisar de su llegada. Y lo hizo siendo profeta en su tierra, ya que se colgaba las medallas de oro puestas en liza en las Copas del Mundo de 2023 y 2024, celebradas alrededor de Marina Real de Valencia. Preámbulo, este último éxito, del que llegaría pocas fechas después en Málaga, donde de forma contundente se convertía en el Campeón del Mundo Sub-23.

De la misma manera que en el capítulo 17 del Libro de Samuel, inscrito en las Sagradas Escrituras del cristianismo, el joven David ganaba sus primeras batallas, en las divisiones inferiores lo hacía demostrando con claridad que estaba ya preparado para también destacar en las grandes guerras.

Y así lo haría, como esos grandes conquistadores, en las lejanas tierras australianas de Woollongong. Allí, dentro de la máxima exigencia que ofrece la prueba final de las Series Mundiales, nadaba como el mejor, corría como el más rápido atleta y rodaba con la bicicleta como el más veloz de los ciclistas, para escribir su nombre con la pluma y tinta de color de plata, entre los grandes referentes de esta disciplina. Además, haciendo honor a su primer apellido, lo conseguía picando y picando como el cantero que labra o extrae las piedras de la cantera.

El David que no quiso ser filisteo es como el David que no quiere ser otros, quiere ser él mismo. Y eso sin copiar a algunos de sus grandes referentes como Gómez Noya, Mola o Raña, que sí le inspiran como espejo de sus triunfos y que puedan servirle como impulso a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir sumando nuevos éxitos.

Segundo en la Copa del Mundo

Algo que, hace apenas unas horas, volvía a hacer palpable con un nuevo ascenso al segundo cajón de un pódium, en este caso de la Copa del Mundo de San Pedro de la Paz.

Si las escrituras antiguas escrituras dejaron para siempre el nombre de David, las nuevas, las de las redes sociales y los rotativos en papel y digitales, empiezan a escribir las de esta realidad del deporte local, nacional e internacional.