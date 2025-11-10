¡Lo inventé yo!

Aleksander Ceferin durante la final de la Liga de Campeones 24-25 entre el PSG y el Inter / EP

Mucho se ha debatido si el formato actual, de apenas dos temporadas, de la Champions League de la UEFA es adecuado, deportivamente correcto y si no se busca más el dinero que ayudar al fútbol.

Yo, que era reacio ya a la Champions de 1992, porque prefería la antigua Copa de Europa, solo con los campeones, me convertí fácilmente al nuevo formato y, con este, me pasó igual, hasta que, con incluso más facilidad, he llegado a querer.

Pero, siempre nos preguntamos quien está detrás de esas ideas. Para la Copa de Europa, fue sencillo, y el periódico francés l’Équipe, junto con el apoyo de Bernabéu y Saporta, dos águilas del Real Madrid, presidente y director general, si esa figura existía entonces, dieron la tecla, fácil esta, de decir que venga cada campeón.

Eso no tuvo problemática alguna. Luego, sin embargo, apareció la primera Liga de Campeones, donde salían equipos, cuatro, tres, dos o uno, dependiendo del coeficiente UEFA, para ser invitados a esa competición, sin necesidad más que de estar entre las primeras posiciones, y en las ligas menores, el campeón solo.

Después, hubo varios cambios, para que las grandes ligas no tuvieran siempre el poder deportivo y se ampliaron y dificultaron las fases de clasificación hacia la de grupos, la que de verdad importaba, económica y deportivamente. Algunos equipos eliminados en el último escalón, se revertían en la UEFA/Europa League.

Los entrenadores del FC Barcelona y del Manchester United, Pep Guardiola y Alex Ferguson, de pie, durante la final de la Champions de 2011. / EFE

Y, cuando se vio que había que modificar, se trabó más aún el paso final, para que las grandes ligas se disputaran, entre sus equipos, el pase a los grupos. Un sinfín de cambios, que se han ido aceptando con naturalidad, ya que el espectador quiere, al fin y al cabo, solo ver y disfrutar del fútbol.

Y, hace dos temporadas, parió la abuela y se creó esa competición que algunos dicen que se copió del sistema que quería hacer la Superliga, pero no es así. Ésta no tenía ese formato ni mucho menos.

Sr. Shara y la idea de la nueva Champions

Ahora, viene un señor, D. Leandro Shara, chileno él, para decir que demandará a la UEFA porque le copió su idea, que en realidad es un algoritmo que dice tener patentado y que el organismo europeo le robó en total impunidad.

Así, la liguilla previa, con los ocho primeros clasificados y los dieciséis siguientes jugándose a una eliminatorio el pasar a los octavos de final, y los ocho partidos iniciales, en distintos lugares, sin que haya una ida y vuelta, lo que parece complicado de entender, es su invención y sus conocimientos aritméticos se lo han permitido.

El Sr. Shara, que dice tener la patente, comenta que su idea cuenta ya diez años y que estaba sobre la mesa de FIFA (no sabemos por qué ahí) y que, con la denuncia “no quiere hacer fortuna, sino que se le reconozcan la idea, pero también la inversión, el conocimiento del formato y cosechar lo que plantó y regó”.

Obvio es que, si quiere cosechar, es que el dinero sí es importante, y podría simplemente pedir que se le reconozca su invención… En fin, que no nos acostaremos sin saber algo nuevo. Veremos si consigue sacar algo. Por nuestro lado, recomiendo hoy “La soledad”, del escritor y psicoanalista argentino Gabriel Rolón. Disfruten y cuídense.