El juicio al fiscal general, en directo | García Ortiz renuncia al turno de última palabra y el juicio queda visto para sentencia

Igualmente, la defensa del fiscal general ha aludido a "otros elementos extravagantes" en este procedimiento como es "esa ramificación que ha perdido muchísima fuerza de la vía Moncloa" --en alusión al envío al exlíder del PSOE madrileño de un pantallazo con el contenido del correo que fue utilizado contra Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid-- ya que García Ortiz no conoce ni a la asesora de Moncloa que lo remitió ni al resto de participantes en estos hechos.