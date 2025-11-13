En Directo
Opinión | Minuto a minuto
El juicio al fiscal general, en directo | García Ortiz renuncia al turno de última palabra y el juicio queda visto para sentencia
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
Álvaro García Ortiz renunció hacer uso del turno de última palabra y el juicio quedó visto para sentencia.
Ángeles Vázquez
La defensa del fiscal general concluyó su informe señalando que "es inocente" y asegurando que "se ha criminalizado una dación de cuentas y una nota de prensa para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado".
Cristina Gallardo
También ha atacado la defensa que se le reclamen "casi 400.000 euros" como daño moral causado al empresario sin que se haya justificado esta cantidad, lo que se suma al hecho de que las negociaciones de conformidad han continuado después de los hechos.
Cristina Gallardo
Igualmente, la defensa del fiscal general ha aludido a "otros elementos extravagantes" en este procedimiento como es "esa ramificación que ha perdido muchísima fuerza de la vía Moncloa" --en alusión al envío al exlíder del PSOE madrileño de un pantallazo con el contenido del correo que fue utilizado contra Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid-- ya que García Ortiz no conoce ni a la asesora de Moncloa que lo remitió ni al resto de participantes en estos hechos.
Cristina Gallardo
De hecho, la abogacía del Estado atribuye las manifestaciones de la fiscal superior Lastra --cuando afirma que dijo al propio García Ortiz 'lo has filtardo tú' -- a la mala relación que existe entre esta y la dirección actual en la Fiscalía General. "No puede darse otra explicación", ha señalado el abogado del Estado. "Una compañera que sin ningún elemento probatorio va diciendo ésto", ha manifestado.
Cristina Gallardo
Además del borrado de los WhatsApp, que según la defensa se realizan de forma periódica por cuestiones de seguridad, se ha "intentado criminalizar" los cambios de terminal móvil que se suelen realizar una vez al año. Conocía su posible imputación desde el 12 de octubre del pasado año --los borró el mismo día de su imputación, el día 16--y no borró entonces sus mensajes, por lo que las acusaciones en este sentido no se sostienen a juicio de la abogacía del Estado.
Cristina Gallardo
Otro indicio "manoseado de forma impropia", según el abogado del Estado, ha sido el referido al cierre de la cuenta Gmail del fiscal general, que se produjo cuando una filtración del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló esta dirección, lo que propició la llegada de mensajes amenazantes a esta cuenta. Por esta razón la cuenta fue cerrada.
Cristina Gallardo
La defensa de García Ortiz recordó que el periodista de la Ser Miguel Ángel Campos dijo que su fuente era un hombre que tenía su despacho en la tercera planta. "¿Saben dónde está la fiscalía de la Comunidad de Madrid en una tercera planta de la calle General Castaños? Por ahí es de donde la Abogacía del Estado señala que procede al filtración", afirmó Iñaki Ocio.
Cristina Gallardo
Sobre la verosimilitud de esos periodistas, la Abogacía del Estado ha defendido las declaraciones de los periodistas de elDiario.es, la Sexta y la Cadena Ser, que aseguraron tener acceso al contenido del correo electrónico presuntamente filtrado por el fiscal general antes de que éste llegara al Gmail de García Ortiz a las 21.59 de ese 13 de marzo de 2024. En el caso de todos ellos, Ocio ha negado que tuvieran un "interés espurio".
Cristina Gallardo
"Lo que no puede hacerse es difundir esas negociaciones para una conformidad y, a renglón seguido, defender que dichas negociaciones son reservadas", ha afirmado Iñki Ocio. En este punto el abogado del Estado ha recordado lo dicho por el magistrado del Supremo Andrés Palomo en su voto particular discrepante del auto en el que sus compañeros confirmaron el procesamiento del fiscal general. En dicho voto se apuntaba como posibilidad de filtración también al entorno de la pareja de la presidenta madrileña.
