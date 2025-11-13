Yo no quiero brotes verdes

Hay quien hasta se ilusiona por la buena imagen contra el Real Betis Balompié y hasta incluso se olvida de que en el tercer minuto Abde falló lo insólito cuando debía empujar la pelotita al fondo de las redes y ahí se hubiese acabado la historia, la corta y triste historia de nuestra maravillosa reacción en el terreno de juego ¿no hubo cosas buenas? Claro que las hubo: el Valencia CF jugó el mejor partido de lo que va de temporada y sacó un empate en casa, solo un empate (y ya van seis jornadas sin vencer, pero hay brotes verdes, no lo olvidemos) ¿Pudo ganar? No: pudo empatar, porque es verdad que Álvaro Valles tuvo tres intervenciones de mérito, pero es que ellos tuvieron cinco ocasiones clarísimas. No sé muy bien de qué debemos sacar pecho, pero lo sacamos porque lo que se ofrece va tan justito de todo que nos conformamos con eso. Bueno, yo no: no pienso descabalgarme de esa idea de que el Valencia CF que estamos viviendo y sufriendo es muy flojo, lo mires como lo mires y me remito a las pruebas de que esta plantilla ha tenido más tiempo al equipo entre las posiciones decimosexta y la vigésima, que entre el octavo y el decimoquinto puesto. Es decir, tiende a vagabundear por esos lugares de las miserias y ahí sacamos el orgullo y las tonterías estas que, al final, nos hemos acostumbrado a dar como válidas.

Que Copete esté más o menos correcto, por ejemplo, nos parece ya un logro, algo digno de aplaudir, porque no ha hecho un mal partido. Es decir, no alabamos, sino que lo vemos desde el otro ángulo: no ha hecho un mal partido, quizá porque nos hemos acostumbrado también a que lo normal de Copete o de muchos otros, como el desaparecido Guerra (lleva ya varias temporadas así, en las que desaparece al comienzo de temporada), es que juegue mal y pierda. No es normal dar esto como bueno ni es justo para el futbolista. Un empate ya nos vale, porque también hemos asumido que el Betis, ese equipo que veía al Valencia CF como casi inalcanzable hace unos años, nos ha pasado por encima en todo y damos por seguro que tiene mejor equipo que nosotros. Y es que lo tiene. Bueno, ahora cuando nuestros cracks, Almeida, Ramazzani y Ugrinic, se pongan a tono, vamos a volar.

A mí me parece que quizá lo mejor sea cambiar el chip de una vez, porque así nos hará menos daño lo de la planificación deportiva: y es que sigo sin ver qué narices tenía que ver Sadiq con Lucas Beltrán. Pero mira, no viene el primero pero sí el segundo…¡total, vamos a jugar igual de mal! Pero lo cierto es que el año pasado lo pasamos muy mal, terriblemente mal, en descenso casi toda la temporada (la primera vuelta entera), pero había muchísimo mejor equipo, en portería, en defensa, en el centro del campo y arriba, sobre todo a partir de enero. Este año es peor tu portería (no sé si comparar a Georgi con Aguirrezabala es pertinente, pero es así), peor, mucho peor, tu defensa, sin lateral derecho tampoco (a falta de la puesta a tono de Rendall); peor tu centro del campo porque te falta el pilar clave y arriba tienes a Danjuma pero te falta mucho gol y capacidad de desesperar a los rivales. No tenemos eso, ni más ni menos. Y Gourlay, para mí, ha hecho, en connivencia con el técnico, una muy mala planificación deportiva este mismo año. De momento. Pero lo cierto es que hemos cubierto un cuarto de temporada y el equipo está empatado a puntos con el descenso y no está directamente en el fango porque el balón entró contra el Betis. Y lo demás, pues pañitos calientes, seguir anestesiando la opinión del aficionado, etc.

Y con esto quiero dejar una cosa clara: ojalá las cosas fueran bien, porque lo único que quiero es ver a mi Valencia CF arriba, triunfando, dejando sin argumentos a los más críticos y dando una respuesta futbolística buena cada jornada. Pero no es lo que veo. Si quieren miro también para otro lado y hablo de brotes verdes y todas esas moñadas que a veces dicen los protagonistas, quizá porque en verdad no quieren decir que no es suficiente lo que están haciendo, pero están cerca…pues eso, estáis todavía muy lejos, chavales, de ser lo que el Valencia CF merece, pero no pararemos de seguir apoyando, porque vuestro éxito será el nuestro y la tontería esa de “estamos solos” y “lo sacaremos a pesar de las críticas” etc… pues basta con ver que, sin Mestalla, sois, de momento, lo que sois: casi los peores. Le podemos poner el calificativo que queramos, pero eso es lo que dicen los resultados y no tanto vuestra calidad, que está por ahí, escondida, apelmazada, víctima de las decisiones de arriba, pero los de arriba no hacen las metedura de pata vuestras ni fallan goles. Eso es para vosotros y no estáis ni cumpliendo ni rindiendo. Yo no quiero brotes verdes: quiero dignidad y calidad y cuando lo deis (y espero que sea pronto) ahí me tendréis y cuando lo estéis dando pero un día salga mal, tendréis mi apoyo incondicional, como el de tantos valencianistas. Mientras tanto, permitidme que yo también ofrezca pequeños brotes verdes para aplaudiros, alabaros o lo que sea.