La factoría Rochela

Cuando planteamos arrancar este “L.A. Confidencial”, pensamos en contar historias, siempre bajo mi opinión, relevantes en torno al deporte de la Comunidad Valenciana. Lo hicimos no únicamente pensando en los deportistas, sino en los clubes, instituciones y personas, que con su esfuerzo y sacrificio, posicionan a nuestro deporte entre los más destacados a nivel nacional e internacional.

Hoy es el turno de uno de ellos. Un forjador de destacados competidores y como suele ser habitual con este tipo de personajes, los cuales actúan como hormiguitas, trabajando y trabajando en la formación, pero siempre lejos de los focos mediáticos, que en este caso, además, tampoco es muy amigo de ellos.

Una historia que empieza con Miguel Jiménez. Un nombre y apellido muy común. Posiblemente podáis conocer a alguien que se llame así, pero en este caso, una figura clave para que la ciudad de Valencia se haya convertido, muchos años después, en un lugar destacado para el judo.

Sería él quien haría retornar a dos personas fundamentales en esta historia, Ignacio y Jesús Alcíbar, por aquel momento residiendo en Francia, en una decisión por aquel entonces igual insignificante, pero que con el paso del tiempo se convertiría en un momento clave.

A las enseñanzas recibidas por Jiménez, los dos hermanos evolucionaron las mismas sumando todo lo aprendido en tierras galas a este deporte originario de Japón.

Todas ellas tuvieron un lugar donde impartirlas. La creación del gimnasio Ronín, se convirtió en un lugar no solo de práctica deportiva, sino de aprendizaje de educación y respeto, siempre tan vinculados a esta disciplina. En aquel lugar de encuentro se encontraba un joven llamado Vicente, el cual, a la postre, se convirtió en uno de los más importantes por todo lo que llegaría después. Tras ser varias veces campeón de España y casi tocar con los dedos su presencia olímpica en Seúl 1988, el tal Vicente, de primer apellido Rochela, decidió continuar con lo aprendido de Jiménez y el binomio Alcíbar.

Al igual que sus maestros, Rochela fue evolucionando lo aprendido de ellos, así hasta generar su propia forma de transmitir, de enseñar, de formar. De Ángel Guimerá se traslada a Ruzafa, lugar donde se asienta ya con el mítico Judokan.

Allí empiezan a pasar por sus manos destacados judokas como León Villar (medallista de bronce en un campeonato del Mundo, en dos campeonatos de Europa y dos veces olímpico), Pedro Caudet (medallista en Juegos del Mediterráneo), África Gutiérrez (campeona de España y varias veces medallista en Copas del Mundo), Luis Casanova, David Pérez, Gabriel Juan o Sara Rochela, su hija. Una Sara, que después de abonarse a los pódiums en diferentes nacionales y la finalización de su formación académica, comenzó a recoger el testigo de su padre, para empezar así un periodo de docencia deportiva que aún perdura.

De esta manera, tras ser Vicente quien acompañara a Mónica Merenciano en sus dos primeras medallas en Juegos Paralímpicos, padre e hija lo harían ya en Londres 2012, donde la competidora edetana sumaría la tercera y última presea a su cuello en esta competición.

Maestro de muchos y muchas, también tuvo la oportunidad de tener de pupila a Almudena Muñoz. Lo hizo tras colgarse el oro olímpico en Barcelona 1992 y con la que caminó de la mano en un brillante ciclo que culminó con un diploma en Atlanta 1996. Una cita estadounidense, que superada la misma, le llevó a formar parte del cuerpo técnico de la federación española. Un viaje que acabaría en Sydney 2000, donde España, por medio de la alicantina Isabel Fernández, vio como se consumaba lo que es hasta la fecha es el último oro olímpico español obtenido.

Rochela, se puede decir sin tapujos, que es ese hombre entregado al judo, donde ha puesto desde su juventud al mismo toda su alma y corazón. Este último, el corazón, que le daría un serio aviso en forma de aneurisma, lo que le acabó cambiando la vida. Hay personas que peregrinan durante la misma sin saber cuál es su camino, él, sin embargo, lo consiguió y ya recuperado, no paró en seguir dedicando su vida a los judogis.

Fue hace apenas una semana cuando el judo regresaba al emblemático barrio valenciano de Monteolivete. Lo hacía con el nuevo Judoclub Rochela, que pese a sus reticencias, ha dejado registrado su apellido en un nuevo nicho de deporte, buscando dejar un legado para su hija y nietos. Un escenario, que tras más de 50 años dedicados en cuerpo y alma a este arte marcial, donde a buen seguro se seguirán sembrando a futuros campeones, pero lo que es más importante, donde continuará la formación de personas en valores, los más nobles y puros, los que te ofrece la enseñanza del judo.

