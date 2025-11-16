Ron Gourlay empieza a reinar sin Corona

Miguel Ángel Corona ya es historia del Valencia CF. Una historia desastrosa, confusa y perfectamente prescindible. Una de esas líneas del libro que uno lee deprisa porque no aportan nada al argumento principal. Deja el club rumbo a Grecia —tierra de dioses, mitos y tragedias— después de haber firmado una gestión tan plana, tan insípida y tan desprovista de épica que ni Homero sabría cómo exagerarla para hacerla interesante.

Porque seamos sinceros: Corona se despide como uno de los peores directores deportivos del Valencia CF en décadas. Y eso, en este club, donde la mediocridad se ha convertido en deporte olímpico, tiene mérito. Su etapa ha sido un máster acelerado en cómo sobrevivir sin tomar decisiones, cómo fichar sin fichar, cómo construir un proyecto sin que nadie llegue a entender qué demonios era ese proyecto. La nada convertida en rutina. El funcionariado hecho cargo deportivo.

Pero lo verdaderamente fascinante —irónico, incluso poético— es que su salida se produce "de mutuo acuerdo" si preguntas en el club. Esa frase mágica del fútbol moderno que significa exactamente lo contrario de lo que dice. Aquí el mutuo acuerdo es similar al que tiene un ratón cuando un gato le abre la puerta: tú decides irte, sí… pero porque te han dejado claro que cualquier otra opción es peor.

Y el gato, en este caso, tiene nombre y acento británico: Ron Gourlay. Su llegada fue el equivalente institucional de que te enciendan la luz en una habitación oscura donde llevas años sentado sin moverte. Corona, que ya vivía arrinconado entre informes sin impacto, planificaciones invisibles y ruedas de prensa vacías, vio cómo de repente entraba un perfil que entendía de estructuras, exigencia y jerarquías. Y claro: cuando aparece alguien que viene a trabajar de verdad, las sombras se vuelven incómodas.

La directiva, por su parte, firma otro de sus movimientos clásicos. Ese en el que parece que toman decisiones, pero en realidad lo que hacen es dejar que las circunstancias decidan por ellos. Corona se va porque ya no cabía en ninguna casilla del organigrama. No lo respetaba la afición, no lo entendía el club, no lo escuchaba el entrenador, y no lo necesitaba el nuevo CEO. Era como esa pieza del puzzle que no pertenece a esa caja, aunque insistas durante horas en que encaje. Que estaba ahí para rellenar.

El papel público de Corona, además, fue digno de museo del surrealismo: explicar cada verano que el club buscaba oportunidades de mercado, mientras el mercado buscaba oportunidades lejos de él. Sus comparecencias eran un ejercicio de funambulismo verbal: decir sin decir nada, asumir sin asumir responsabilidades, proyectar sin concretar, hablar para Singapur más que para la gente. Si en el fútbol existiera el VAR de la transparencia, habría pasado más tiempo revisándose a sí mismo que explicando un fichaje.

Su despedida, rumbo a Grecia, casi suena filosófica. Allí podrá reflexionar —quizá en una playa, quizá mirando el Partenón— sobre cómo un director deportivo puede pasar por un club de Primera División sin dejar ni una sola huella visible. Ni un fichaje icónico, ni una venta brillante, ni una planificación que resistiera dos telediarios. Nada. Su legado es un eco.

Y del Valencia CF, qué decir… El club continúa en su espiral habitual: decisiones tardías tomadas a miles de kilómetros de la avenida Suecia, estructuras débiles, direcciones deportivas diseñadas por inercia, y una entidad tan desordenada que parece mantener su capacidad de sorpresa solo porque cada año encuentra una forma nueva de tropezar en la misma piedra. La salida de Corona no soluciona nada, pero al menos despeja espacio para que el próximo en el cargo pueda intentarlo… o fracasar de una forma más original.

Y por cierto, si alguien esperaba una rueda de prensa épica, una lágrima furtiva o al menos un "gracias por todo" convincente… ya pueden seguir esperando. Su despedida ha sido tan discreta que si llega a salir por la puerta de atrás con una mochila y unas gafas de sol, habría pasado por un turista perdido en Mestalla. A hora intempestivas, sin que nadie en Valencia lo supiera por la tarde y con apenas un párrafo de extensión. Terrible lo veas por donde lo veas. Ninguna sorpresa en el reino valencianista.

Ahora se pretende anunciar más pronto que tarde a un nuevo director deportivo. No sabemos si será solo un “pasador” de informes o, si por el contrario, tendrá margen de maniobra. Sea como fuere nunca llegará a ostentar lo que el cargo requiere para reinar.

Así termina esta triste historia de Corona: con un adiós silencioso, de cuatro líneas, con nocturnidad, sin épica, sin lágrimas y sin necesidad de recordarlo demasiado. Un final tan perfecto como intrascendente para un personaje que nunca llegó a reinar en la dirección deportiva.

