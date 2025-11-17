Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski mantendrá un encuentro con el Rey antes de su reunión con Sánchez en Moncloa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantendrá este martes un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo en su honor, antes de reunirse por la tarde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa, donde ambos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación.

En un comunicado, Moncloa ha detallado la tercera visita que el mandatario internacional realizará en nuestro país, un encuentro en Madrid que, según han defendido desde el Gobierno, "será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos". Zelenski tiene este lunes una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, según informó el Palacio del Elíseo.

En el marco de la visita, el presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a las 17.00 horas, "para abordar cuestiones de interés común". Asimismo, el Rey mantendrá un encuentro con Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.