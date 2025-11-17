Andalucía rechaza el plan de Hacienda para cambiar la financiación en 2026: "Se está negociando solo con Cataluña"

La Junta de Andalucía no ha esperado a ver las cifras para expresar de nuevo su rechazo a la hoja de ruta planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para expresar su rechazo a la propuesta. Tras finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consejera andaluza Carolina España ha advertido que el nuevo modelo viene precedido de "conversaciones bilaterales" con Cataluña y ha reiterado que el Gobierno autonómico "no aceptará ni la bilateralidad ni la singularidad".

El orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera establecía un informe sobre la situación del nuevo modelo de financiación, pendiente de una reforma desde el año 2009. Sin embargo, poco antes de la sesión, la ministra Montero ya advirtió de que no había una propuesta encima de la mesa por la falta de consenso entre las comunidades autónomas. Finalmente, el informe ha consistido en anunciar que se presentará una propuesta, elaborada por el Ministerio, entre los meses de enero y febrero.

"Es indignante que hablen de bilateralidad y de singularidad. No puede haber negociaciones y parece que se están reuniendo con Cataluña, incluso Montero no ha negado el cupo catalán. Se está negociando directamente con Cataluña y no con el resto de comunidades", explicó Carolina España, quien subrayó que la "bilateralidad es incompatible con la multilateralidad".

La consejera andaluza criticó que le hayan "entrado prisas ahora" a la vicepresidenta. "Montero vuelve a reírse de los andaluces. Si los independentistas están contentos, perderá Andalucía", abundó la consejera quien recordó que el sistema actual, de 2009, también vino precedido de un acuerdo con el nacionalismo catalán: "El resultado es que perdemos 1.500 millones de euros al año".

Fondo de nivelación e infrafinanciación

Tal y como había anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno, la Junta puso encima de la mesa la propuesta aprobada en 2018 (con cifras de hace siete años que no se han actualizado) para incorporar 16.000 millones de euros adicionales al sistema de financiación de los cuales 4.000 millones serían para Andalucía, una iniciativa que de momento no tiene respuesta alguna del Ministerio.

Esta cifra es superior a los 2.000 millones de un fondo de nivelación que el Gobierno autonómico viene defendiendo desde hace años y que está avalado por un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que sí cuenta con datos actualizados.

También reclama el Gobierno andaluz reclama un cambio de los criterios de reparto para compensar una "infrafinanciación horizontal" permanente que se cifra en unos 1.500 millones de euros al año. Esta cifra es el dinero que tendría que con el actual volumen de recursos del sistema de financiación, tendría que recibir de más Andalucía y que se tendría que restar a otros territorios.

Récord de entregas a cuenta

El Ministerio ha comunicado a la Junta de Andalucía que sus entregas a cuenta (transferencias del sistema de financiación) ascenderán a 29.390 millones de euros, lo que supone 147 millones más de las previsiones del pasado mes de julio en las que se basó el presupuesto andaluz (29.253) y un 7% más que en 2025. A este importe hay que añadir 1.558 millones de la liquidación de 2024 de forma que la aportación global del sistema a la comunidad autónoma es de 30.948 millones. Un importe récord debido a la subida de la recaudación y al crecimiento de la actividad económica a nivel nacional que es la base de que el presupuesto andaluz vuelva a subir y alcance un registró histórico para 2026.

Además, el Ministerio de Hacienda ha comunicado que inicia la tramitación de una senda de déficit del 0,1% durante los próximos tres años. Esto supone que la administración autonómica podrá recurrir a endeudamiento para aumentar sus gastos por encima de sus ingresos. Para 2026 esto supone un margen extra de 234 millones que se elevaría a 244 en 2027 y a 253 en 2028. En total, por tanto, 731 millones de euros.

Sin embargo, la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, ha advertido de que este mayor déficit a través de nueva deuda no supone un incremento del techo de gasto por lo que no permitirá aumentar el gasto en los servicios públicos. Es el mismo argumento que emplea el Gobierno andaluz para su rechazo a la quita de deuda.