Adiós, Corona, adiós

Quien desea el mal ajeno no es digno de la felicidad. Uno nunca se puede alegrar de las desgracias de los demás, por mucho que celebre lo del karma y esa justicia poético-divina que viene a contrarrestar todo el mal que alguien te ha hecho en un momento dado. Sí, que le haga daño y todo eso…pero que a alguien lo despidan, en directo, en diferido o como se inventen la fórmula, ya no es motivo de felicidad, aunque sí de celebración, dependiendo de si la causa en concreto era esperada y necesaria. Por ejemplo, que Miguel Ángel Pérez Roldán (Corona para el mundo) se haya ido a Grecia me alegra: me alegra muchísimo, aunque su despido, implícito en una salida que se ha querido adornar, no consiga motivar mi alegría, porque es solo un reflejo de algo que me duele, que me ha dolido muchísimo y que ha dejado una profunda cicatriz en el valencianismo: la torpeza, la inacción, la petulancia y el despropósito de un quehacer profesional terrible para el Valencia CF. Su salida, despido, rescisión o lo que sea solo es reflejo de un trabajo lamentable, que ha hecho daño a un club centenario, que ha visto cómo se iba recompensando cada vez más a una persona que no estaba ofreciendo la mejor de sus versiones como director deportivo: nos las ha hecho pasar muy mal, desde Cutrone, Ferrero y Oliva en adelante.

No seré yo quien diga que le faltó dignidad profesional para ser coherente con las cosas que decía en corrillos, cafés y descansos de partidas de pádel: si no te dejan construir al Valencia CF que tú decías siempre que tenías en mente, entonces lo lógico era sentarse y proponer tu salida, cómo sí hizo el gran César Sánchez, al que no acompañaste en su gesto de dignidad. Si como tantas veces repetía, no le dejaban cerrar los súper fichajes esos que ponía sobre la mesa (yo creo que varios de los técnicos afectados rápidamente lo dejarían en cueros), si tanto torpedeaban desde Singapur su ingeniosa labor, entonces sobró demasiado tiempo aquí o quizá la comodidad de un excelente salario hizo todo lo demás. No te juzgo, Corona, de que velaras por tu pan y el de los tuyos, pero sí que en un acto de dignidad no te plantases porque entonces pasabas (tú y tu vara de medir) de víctima de un sistema a cómplice de un derribo deportivo. Y ahí sí que te digo que no te lo perdonaré nunca, en lo emocional, por supuesto.

Yo creo que, con el tiempo, se fue haciendo algo más cínico con la situación y respondía cosas como una “armonía preciosa” o “no vender es una forma de invertir”…sí, esas estupideces (todos hemos dicho y hecho muchas en nuestras vidas) las dijo Corona ante la evidente decadencia deportiva de un Valencia CF que está pasando un infierno. En eso, Corona, te culpo y te deseo que recibas el mismo éxito en la vida que dolor has dejado en el valencianismo. No más que eso: una correspondencia ajustada a todo el daño que has hecho, aunque en verdad te perdonaremos a poco que mejoren los resultados, pues solo quedará de ti esa etiqueta de haber sido el peor director deportivo de la historia de un club centenario. El peor, sin lugar a dudas y casi el mejor pagado. Te olvidaremos, sin rencor alguno, solo con desprecio que es, posiblemente, lo único que hasta la fecha hayas ganado aquí. Y de verdad que no se trata de desearte (¡Dios no lo quiera!) mal alguno: todo lo contrario, espero que cumplas, con dignidad y profesionalidad, allí donde estés y te acojan. Que puedas seguir fichando las mediocridades que hiciste aquí; que demuestres lo poco que sabes ver un valor en alza; que demuestres la nula capacidad de esfuerzo laboral que aquí demostraste (si me ciño a los resultados, de lo demás no puedo opinar); que vean cómo te doblegas a las voluntades sin más de los que dirigen; que vean cómo fichas a golpe de ofrecimiento; que vean que los representantes de todo el mundo se lo pensaban dos veces para cogerte el teléfono (esto me lo han dicho varios) porque sabían que ahí no había nada sólido…demuestra todas estas cualidades tuyas, sin problema y desde aquí hasta nos alegraremos.

Yo prometo dejar de poner ni una sola palabra de tu trabajo (pido el máximo respeto por la persona, que ni juzgo ni valoro y estoy seguro que tiene excelentes cualidades humanas), que intento olvidar como sea, aunque cada vez que juegue el Valencia CF tendré que ver algunas de tus hazañas defendiendo este escudo, antaño tan difícil de defender. Fíjate, te deseo que sigas con tu trabajo muy bien, así, como lo hacías aquí: quizá entonces se produzca esa justicia divina, que a mí no me atañe. No me alegraré de tus fracasos: nunca lo he hecho y no lo pienso hacer. Ni de que vayas al paro alguna vez porque no me puedo alegrar de las desgracias de nadie. Tampoco pidas cabezas, que está muy feo: respeta que los demás también tienen sus ocupaciones y estas a veces son valorar el trabajo de otras personas y sus resultados. Sé feliz, siéntete orgulloso, si puedes, de lo que has hecho o de lo que no, que creo que es mucho más que lo primero. Y si puedes, no vuelvas al Valencia CF, porque entonces pasaremos de la justicia poética al castigo divino y mi estabilidad psíquica no sé cómo lo soportaría.

Adiós, Corona, adiós…parece el título de un famoso cuento de Leopoldo “Alas” Clarín, que te recomiendo leer para tu muchísimo tiempo libre: en él, una vaca, estática, ve cómo parte un tren, a lo lejos y ella se queda impasible, comienzo césped, sabiendo que lo mejor era no haber hecho nada a pesar de todo. Pues eso: adiós, Corona, adiós.