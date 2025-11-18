Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski firma en el Libro de Honor en su visita al Congreso junto a Armengol y Rollán

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó este martes en el Libro de Honor en su visita al Congreso de los Diputados y estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Zelenski llegó a las 9.30 horas al Congreso de los Diputados y fue recibido por Armengol y Rollán. Ya en el Salón de los Pasos Perdidos, firmó en el Libro de Honor tras saludar a las altas autoridades de la Cámara para después continuar con una breve visita por la Cámara.

El presidente de Ucrania no es la primera vez que se reúne con Armengol y Rollán y visita el Congreso, ya que estuvo el pasado 27 de mayo en una visita oficial en España y también visitó la Cámara Baja. Zelenski firmó también en el Libro de Honor en el Salón de Conferencias y mantuvo encuentros con los presidentes de ambas Cámaras en el Salón de Ministros y con portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras en la Sala Mariana Pineda. Posteriormente, en abril, el líder ucraniano tuvo que cancelar otra visita a España con motivo del funeral del Papa Francisco.