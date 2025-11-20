Opinión
Derbis i ego, ego i derbis
Mai perdonaré al món modern que s’haja carregat eixa sensació de tindre que suportar el dilluns a eixe company de classe, o de treball
‘Derbi’: paraula que té el poder d’alimentar tot l’ego de l’ésser humà durant uns dies. Ja pot tindre 1 títol o 23 el teu equip, que pensaràs que eres el rei del món. El centre de l’univers. Els periodistes afinen paraules (si es malinterpreta alguna cosa els maten). Els aficionats tenen tals sensacions a flor de pell que és la vegada que més prop han estat del somni de tots: ser futbolista (molts pensen que són protagonistes). Al bar o a ‘X’... tot val. En mi o contra mi. No hi ha amics de dilluns a diumenge. Després, ja vorem. Si em guanyes per un gol, seràs un lladre.
Dits al teclat i cervell en marxa, així estic escrivint aquesta columna i aixina es troben també alguns usuaris en ‘X’, eixos que aquesta setmana pensen que el partit es juga a la pantalla, el del camp és secundari. Abans, fa anys, el ‘derbi’ començava en l’escola, o en el treball, fent-li punxa al teu amic de l’altre equip de la ciutat, des de dilluns. De fet, tenia el seu ‘encant’ això de saber fins on arribar amb l’amistat aquella setmana de derbi. Però tot es decidia al camp. Ara, és diferent. És tant l’ego dels ‘derbis’ que alguns s’encaboten que aquest siga el ‘València-Villarreal’. Un ‘derbi’ el defineix la història, no la vitrina. No hi ha títols que superen les “enemistats” entre veïns, o familiars, durant uns dies.
Del futbol han canviat moltes coses: ja no hi ha tanta pilota al carrer, ni entrenaments a porta oberta. Ara, el futbolista que es para a signar és “l’exemple”, i se li fan notícies; abans la notícia era el que no parava. Però, més enllà d’açò, mai perdonaré al món modern que s’haja carregat eixa sensació d'haver de suportar el dilluns a eixe company de classe, o de treball. O potser tenies sort i et tocava a tu ser aquell.
Si el Llevant no aconsegueix trencar la ratxa i torna a perdre en Mestalla,o si passa el contrari, probablement en acabar el partit ja tindràs 5 missatges d’eixe amic valencianista -o granota-; el dissabte rebràs altres dos i diumenge, altre ‘meme’. Però el dilluns a les 7:00, quan sone el despertador, no pensaràs el que fa anys pensaves: “és dilluns, no he eixit de casa i ja vull que siga diumenge per no aguantar al personatge del meu amic, eixe que celebrant el primer gol ja estava pensant que dir-me a la cara un dilluns laborable”. El que abans eren hores d’humiliació amistosa, ara són desenes de missatges diluïts a una pantalla, i milers de ‘tweets’ amb gent que ni fiques cara. Eixe amic pot fer-te la ‘punxa’, però no és com abans.
Però és curiós, perquè encara que tot canvia, encara que el marcador no haja sigut favorable, encara que la pilota no entre… sempre et podràs aferrar a l’ego: “el meu equip és el millor”, i au. Que potser aquesta frase no guanye partits, però a tu et fa pensar que has guanyat la discussió. I no m'importaria que l’ego es perda, però mai pot morir la rivalitat entre veïns, amics o famílies. Els ‘derbis’ s'han d'amar, com es diria en l’altar, en la salut i en la malaltia.
