Zelenski, sobre el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

El plan de paz presentado este jueves por Estados Unidos a Ucrania para poner fin a la invasión a gran escala iniciada por Rusia hace más de tres años, un plan que según lo revelado por medios estadounidense se habría pergeñado en secreto con Moscú, ha caído en Kiev como un mazazo. Así se ha podido deducir este viernes de las palabras del presidente Volodímir Zelenski en un discurso a la nación: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil: perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave, o 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado".

Como viene haciendo tras la monumental bronca sufrida en el Despacho Oval en su primera reunión con Donald Trump, el pasado 28 de febrero, Zelenski ha medido mucho sus palabras y se ha mostrado dispuesto a trabajar "con serenidad con EEUU" y a buscar "soluciones de forma constructiva", pero el malestar era evidente. El presidente ucraniano ha considerado que se trata de "uno de los momentos más difíciles" de la historia de su país y ha subrayado la "enorme presión" bajo la que se encuentra.

El plan de 28 puntos, inspirado en el documento para establecer el alto el fuego en Gaza, traspasa varias líneas rojas de Ucrania, como la cuestión territorial, pues establece que el país eslavo se retire de las zonas del Donbás que aún controla y que reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas hasta 600.000 soldados.

Ultimátum de Trump

Trump quiere que Zelenski firme el plan antes de Acción de Gracias, el próximo 27 de noviembre, y así lo ha dicho en una entrevista con Fox News Radio. "El jueves es el día, nos parece un momento adecuado", ha afirmado en esas declaraciones, en las que ha sugerido que podría aceptar una prórroga para ultimar detalles.

Unas horas después, en la Casa Blanca, en una comparecencia ante la prensa tras mantener una reunión con Zohran Mamdani, una periodista le ha trasladado a Trump las declaraciones de Zelenski sobre el plan y entonces el presidente ha preguntado "¿No le ha gustado?". Cuando la reportera le ha respondido que "no está claro" el mandatario ha replicado: "Le va a tener que gustar y, si no le gusta, van a tener que seguir luchando", informa Idoya Noain.

Trump también ha dado a entender que podría retirar el apoyo a Zelenski si no acepta el plan, que incluye la cesión de territorio. "En algún momento va a tener que aceptar algo", ha dicho el republicano, ratificando una idea que ya había publicado 'The Washington Post'. Trump también ha recordado que ya "hace no mucho" le dijo a Zelenski en la Casa Blanca: "no tienes las cartas".

Rusia, por su parte, ha confirmado haber recibido también la propuesta de la Casa Blanca. En una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso, Vladímir Putin ha explicado que el plan ha llegado a través de los "canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense" y ha destacado que puede servir de base para un arreglo pacífico "definitivo". No obstante, ha considerado que es necesario "un análisis exhaustivo de todos los detalles".

Inquietud en las capitales europeas

La hoja de ruta trazada por Washington preocupa mucho en las capitales europeas. Los líderes de la Unión Europea (UE) se reunirán en los márgenes de la cumbre del G20 para discutir los detalles del plan de paz de Trump para Ucrania. Lo han anunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una publicación en redes sociales en la que han reiterado su apoyo a Kiev desde que comenzó la invasión rusa. Lo han hecho después de una conversación telefónica con el presidente ucraniano para ponerse al día sobre los últimos acontecimientos. "Desde el primer día, Europa ha apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa", han dicho ambos presidentes, añadiendo que han trabajado para lograr una paz "justa y duradera" para el país, pero que esta pasa por incluir a Kiev en las conversaciones, informa Beatriz Ríos.

Berlín, París y Londres han comunicado igualmente su inquietud por un plan de paz que no ha sido consensuado, ni siquiera consultado, con Europa. "Todo acuerdo que afecte a los países europeos, a la Unión Europea o a la OTAN precisa de la aprobación de los socios europeos y del consenso entre los aliados", ha advertido un comunicado difundido por el Gobierno de Berlín, tras una videollamada mantenida entre los líderes alemán, francés y británico, más Zelenski. Los cuatro jefes de Estado o de Gobierno --Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, además del ucraniano-- han rechazado una reducción del Ejército ucraniano, de los actuales 800.000 efectivos a los 600.000 propuestos en el plan.

"La línea de contacto (línea del frente) debe ser el punto de partida para un acuerdo y el Ejército ucraniano debe seguir teniendo capacidad para una defensa efectiva de la soberanía de Ucrania", ha añadido el comunicado de la Cancillería alemana, aludiendo a un apartado clave del plan de 28 puntos. Los líderes europeos "saludan los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra" y "la disposición a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania". Pero hacen hincapié en que el objetivo debe ser una "paz sólida y duradera".

Berlín, París y Londres han expresado una vez más su respaldo a Kiev, pero también su determinación a que no se den pasos que puedan perjudicar su defensa. Este espíritu fue el que llevó el pasado agosto a estos líderes, más la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a acompañar a Zelenski en su viaje al encuentro con Trump, en unos momentos álgidos para el presidente ucraniano.

Rechazo entre el flanco este

Merz, Macron y Starmer se han erigido en los últimos meses en punta de lanza entre los aliados occidentales de Zelenski. La iniciativa de estos tres grandes aliados europeos de Ucrania se produce mientras otros miembros del flanco este de la OTAN, como Noruega, han expresado su rechazo al plan de Trump.

De "injusto" ha calificado el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, que se pretenda de Ucrania una renuncia a parte de su territorio a favor de Rusia. "Un alto el fuego no puede tener su punto de partida en exigencias inaceptables de Rusia. La paz debe basarse en el derecho internacional y el respecto a la integridad territorial", según el Gobierno de este país extracomunitario, socio de la OTAN y con 197 kilómetros de frontera con Rusia.

"Cualquier decisión que afecta a Polonia debe ser adoptada por los polacos. Si se habla de negociaciones sobre Ucrania, no puede dejarse al margen a Ucrania", ha advertido por su parte el primer ministro polaco, Donald Tusk, a través de X. Este mismo viernes, Tusk había reiterado su acusación de "terrorismo de Estado" contra Rusia, por el sabotaje a una línea férrea en territorio polaco, clave para los suministros a Ucrania, del que Varsovia responsabiliza a Moscú.

Polonia mantiene la línea de la máxima prevención hacia Rusia, lo que ahora se acrecentó a raíz de este sabotaje, cuyos autores materiales son, según Varsovia, dos ucranianos al servicio del Kremlin. Varsovia ha activado la llamada operación Horizonte, con el despliegue de 10.000 soldados que vigilarán estructuras críticas y vías de transporte.

