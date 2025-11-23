Un derbi muy Duro

Bueno pues ya ha pasado el derbi. Ese partido que parecía no importar a una parte de la ciudad y ser una final para la otra… y que curiosamente ha acabado convirtiéndose en justo lo contrario para ambos lados. Desde Mestalla se vive como una gran batalla ganada y desde la cera granota como algo no tan importante viendo el resultado final.

Porque no nos vamos a engañar, en el entorno valencianista había ‘canguelo’ por lo que pudiera suceder en un partido que podía marcar un punto de inflexión y donde el Levante lo planteaba como lo más parecido a una final. Calero así lo vendió y señaló por activa y por pasiva… pero donde dije digo, digo Diego. Ahora el partido sí ha tomado una trascendencia vital en la afición de Mestalla que lo toma como referencia a futuro y una irrelevancia pasmosa dentro del entorno granota como un accidente más dentro de una mala racha. Pero pese a las mil lecturas que podamos hacer de un lado y otro ¿sabéis qué? Me han mola mucho estos días.

Y me han gustado porque tanto esta semana haciendo La Banda en À Punt, como yendo por la calle he disfrutado de ese ambiente festivo, de piques, de rivalidad que hacía años que no vivíamos. Esos días donde vives por y para lo que pase en 90 minutos en un estadio que ha vuelto a disfrutar de una rivalidad que va por barrios, por familias, por épocas. De cómo en sala de prensa Calero se comía a Corberán pero luego, en el campo, la cosa cambiaba drásticamente.

Si hablamos de fútbol, el Valencia CF fue superior al Levante UD. Eso es una realidad. Podemos hablar del desacierto de Morales o de los errores arbitrales, pero la sensación es que el conjunto de Mestalla fue superior tanto en términos generales como al intercambio de golpes. Si bien es verdad que la primera parte estuvo mucho más equilibrada en todos los aspectos; la segunda fue claramente valencianista. El equipo de Julián Calero se cayó por completo físicamente y tan solo el fogonazo de Morales pudo aguar una fiesta que acabó celebrándose en Mestalla por todo lo alto. El Valencia CF, por su parte, manejó bien el segundo tiempo con unos cambios acertados y que fueron clave en el transcurso del partido.

¿Y qué me decís del golazo de Hugo Duro? Espectacular. Siempre criticado, siempre ninguneado por un sector de la prensa, siempre buscándole recambio en cada ventana de fichajes… pero siempre al rescate de un equipo que lo siente como suyo. Porque Hugo Duro representa todo lo que queremos en este equipo. Y me da igual que lo maten por no ser tan estético como otros o no tener el aura de crack mundial… los resultados están ahí: sus goles aparecen cuando se le necesita. Cuando Mestalla ¡Bravo por Hugo Duro! Fue sin duda el hombre del derbi en todos los aspectos.

Y me podrán contar que hay que saber ganar, que no es la actitud y que es una falta de respeto… pero os voy a decir una cosa ¿qué esperáis en un derbi? ¿Qué se den un abrazo con todo lo que se están jugando? Yo quiero a 11 tíos como Hugo Duro en el campo. Ni más ni menos…Que lo vivan y lo sientan como él. Que se dejen el alma y revolucionen absolutamente todo. Que conviertan un partido que podría ser intrascendente en referencia para todos. Que queden cuentas pendientes para la vuelta en Orriols. Y claro que irá al Ciutat, porque cuando vaya allí no espero otra cosa que no sea un ambiente hostil para futbolistas como Pepelu o el propio Duro. Eso es la esencia de un derbi. Y cuando salgan por la puerta del estadio, se acabó el asunto y todos a comerse una paella que pagará el que pierda el partido. Sin más.

Y es que donde de verdad deberíamos centrar los esfuerzos es en el horario. Por eso, no quiero acabar la reflexión sin darle un palo tanto al Valencia CF como al Levante UD. ¿Cuándo se van a unir para pelear conjuntamente por un derbi digno? Y cuando me refiero a digno es a un horario en condiciones decentes. No puede ser que uno de los partidos más importantes para la tercera ciudad de España se dispute un viernes. Y en esto no hay colores, perdonadme el atrevimiento, solo un objetivo común. Señores de Valencia CF y Levante UD, pónganse las pilas y luchen para que la gente lo pueda vivir en tiempo y forma adecuado.

Así que punto y final a una semana bonita de derbi con intensidad, polémica, aciertos, errores y piques…final a un derbi muy Duro.