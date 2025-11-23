Jo Bauer y un final de película en Las Vegas

Jo Bauer llegó a la dirección técnica de la Fórmula 1 en 1997 en sustitución de Charlie Whiting. Charlie junto algunos otros como Herbie Blash formaron parte del equipo Brabham que, bajo la batuta de Bernie Ecclestone, ganó el mundial de 1983 con Nelson Piquet. Whiting y Blash eran tipos que vivían al límite del reglamento para hacer que sus coches ganaran, muchas veces burlando la normativa. Cuando Bernie vendió el equipo Brabham y se volcó en la gestión de la Fórmula 1, se dedicó a fichar a estos dos antiguos mecánicos para que desde la FIA buscaran a todo aquel que quisiera estirar el reglamento técnico. Al igual que en la película Atrápame si puedes, en la que Leo Di Caprio interpreta el papel de Frank Abagnale Jr., un estafador que acaba ayudando al FBI a detener a otros estafadores, los mecánicos tramposos ayudaban a identificar a otros tramposos. Jo Bauer, que en realidad nunca estuvo en Brabham, heredó de Whiting el cargo de "policía técnico de la F1" y sus modos de trabajo.

En la pista de Las Vegas vimos cómo en la carrera Verstappen sacaba los dientes, batía a los McLaren y mantenía viva la tenue llama de la pelea por el campeonato y la segura llama de la lucha por el subcampeonato. Pero en el país de Liberty Media, que es ahora dueña de la Fórmula 1, y patria de Di Caprio nos esperaba un final de película: nada más acabar la prueba, apareció Jo Bauer en el box de McLaren. Tan seria parecía la cosa que Andrea Stella cancelaba las entrevistas con los periodistas. El riesgo de una posible eliminación del coche de Norris planeaba en el ambiente como un cinematográfico deus ex machina. Tras varias horas de espera no fue uno sino dos los coches papaya que resultaron descalificados. La plancha bajo la panza del coche, que sirve de testigo de que se respeta la altura mínima al suelo, era en los dos McLaren más delgada de lo que obliga el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. La sanción estaba más que cantada, especialmente porque este mismo año Hamilton fue eliminado en China por la misma infracción.

El resultado final de Las Vegas hace que Verstappen ya esté empatado con Piastri en la batalla por el subcampeonato y a solo 24 puntos del líder, Lando Norris. Quedan 58 puntos en juego. Los amantes de las teorías de la conspiración deben estar tranquilos: no, no se trata de una treta de Liberty Media para crear más hype y la sanción está bien aplicada.

Pero para esos mismos amantes se abre la veda para creer que a partir de este momento McLaren deberá declarar abiertamente su, hasta ahora, supuesta y soterrada preferencia por Norris, si no es que quieren perder el título de pilotos. El equipo ha pedido disculpas por la pifia en Las Vegas, pero algo debía saber antes del banderazo final y en la última parte de la carrera pedía a Norris que aflojara el ritmo porque había "algo" en el coche. Las hojas de tiempo así lo atestiguan: el inglés pasó del 1.34 a 1.37 en los tres últimos giros. A Piastri, por el contrario, parece que no le dijeron nada porque marcó 1.34 de forma constante en las últimas 20 vueltas, a pesar del visible porpoising (cabeceo) de su coche que estaba destrozando la tabla en cada roce y que cualquiera podía apreciar cada vez que en televisión pichaban la cámara on board del australiano.

A Lando Norris, el único contendiente que depende solo de sí mismo, le bastará seguir sumando podios para ser campeón, aunque Verstappen lo gane todo, así que al holandés le toca seguir afilando el cuchillo. A Piastri, que ahora sí queda como la peor opción dentro de su equipo, le hará falta correr mucho, pero "sin molestar" a su compañero si no quiere perder el subcampeonato. Y para Zak Brown es el momento de ir buscando los trankimacines en el botiquín.