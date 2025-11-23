Sánchez apunta a un recurso ante el Constitucional e insiste en su defensa del fiscal general

Tres días después de la condena contra el fiscal general del Estado, Pedro Sánchez ha roto su silencio y lo ha hecho para defender que sigue creyendo en la inocencia de Álvaro García Ortiz. El presidente del Gobierno ha evitado el choque directo contra el Tribunal Supremo, asegurando en más de una ocasión que "respeta" y "acata" la sentencia, pero sí ha querido mostrar su "discrepancia" por el fallo y ha apuntado a un posible recurso ante el Constitucional.

"Respetamos el fallo y lo acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia", ha afirmado en una rueda de prensa desde Johannesburgo, donde se encuentra con motivo de la cumbre del G20. Al mismo tiempo, se ha encomendado a "otras instancias" -en una referencia velada al TC-, que ha asegurado que deberán "dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos".

Además, en su primera intervención tras la sentencia, también ha querido lanzar un dardo contra el PP: "Nosotros siempre hemos sido respetuosos con la independencia del poder judicial, han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta de atrás la sala segunda del Tribunal Supremo". Con esta afirmación, ha invocado al senador popular Ignacio Cosidó, que presumió de controlar el alto tribunal, y también al juez Manuel Marchena, encargado de la sala.

Sánchez ha recordado que todos los periodistas citados como testigos en el juicio excusaron a García Ortiz y aseguraron que no fue el origen de la filtración del pacto entre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el Minsterio Fiscal. Por este motivo, ha defendido la inocencia del fiscal general, que el jueves fue condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos.

A pesar de la discrepancia, y del posible recurso al Constitucional, Sánchez ha recordado que el Gobierno ya ha puesto en marcha el proceso de sustitución. De momento, no ha dado ninguna pista sobre quién podría ser el sustituto. "El Gobierno siempre ha propuesto personas, como Álvaro García Ortiz, con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico", ha afirmado. Lo que sí ha descartado, por el momento, es indultar a García Ortiz, ya que ha asegurado que "no tiene ningún sentido".