Beni no Dorm

Cuando piensas en turistas, principalmente británicos, en playa y buena gastronomía, a buen seguro, uno de los lugares que nos podrían venir rápidamente a la cabeza, sin duda, sería Benidorm. Hablamos de una localidad con 700 años de historia, perteneciente a la comarca de la Marina Baja, que es la más densa y poblada de la misma.

Toda una capital turística dentro de la Comunidad Valenciana y del resto de España, que pese a evocarnos a todo lo que conlleva el sector, es también mucho más. Y es que, este municipio alicantino, no ha querido pararse en lo que le compete al sol, la playa y el buen clima y ha buscado seguir creciendo como territorio. Lo ha hecho a la par del deporte, consolidando grandes eventos y creando otros nuevos. De esta manera, la Costa Blanca Cup es un buen ejemplo, ya que se ha posicionado como unos de los torneos más importantes del fútbol base en territorio nacional, haciéndolo también más allá de nuestras fronteras. Una cita que ya tiene en marcha su versión en la modalidad de fútbol sala y a la que se le une, por ejemplo, la Benidorm Chees Open, donde grandes jugadores y jugadoras de ajedrez se juntan en la búsqueda de los más destacados en este juego.

Otro de los emblemas de este turismo deportivo es la Benidorm Half. Compuesta por dos pruebas, la media maratón y la 10k, ambas transitan bajos el amparo de los rascacielos que protegen las playas de Poniente y de Levante.

Reconozco que tenía ganas de correrla y hace apenas 48 horas lo pude cumplir. Una circunstancia que me ha dado la oportunidad de poder hablar de ella en primera persona.

Bajo un ambiente muy atractivo, pude encontrarme una competición multicultural, donde se mezclan los habitantes locales, los de lugares próximos y los que viajaban aposta desde diversas partes del mundo para completar las dos distancias, la de 21,5 y la de 10 kilómetros. Así, en esta edición se ha superado el 50% de participantes llegados desde el extranjero, algo que se notaba cuando coincidías en carrera con camisetas de muchos clubes ubicados a lo largo del planeta. Irlandeses, holandeses, noruegos, belgas, polacos o italianos, no hacían más que corroborar la certeza de estar logrando el objetivo de la internacionalización de la competición, la atracción del turismo deportivo y a su vez, la generación de riqueza para los comercios locales.

El arranque en la sobremesa, con un sol aún dominador del día, da pie a ir viendo, con el transcurrir de la prueba, como el mismo va dando paso a una luna que toma el poder, algo que sucede en un tramo ya decisivo, en el cual la playa y el reflejo sobre una arena clara, deja una foto idílica en la retina del participante.

Así se aterriza en un último kilómetro que nos lleva a sumergirse por la Benidorm más antigua, por esas calles estrechas cargadas de historia y donde el público que se posiciona a ambos lados de la calzada, lleva en volandas a unos corredores que acaban entrando en meta con la satisfacción del deber cumplido.

Las caras de felicidad, las lágrimas en algunos por lo conseguido, las sonrisas por las marcas obtenidas o por una medalla de participación que ya cuelga sobre el cuello, se mezclan y dan paso al cierre de una cita perfectamente organizada.

Y es que los números así lo avalan. Otra edición más con récord de inscritos sobre la anterior, lo que corrobora la buena salud de esta competición, un clásico ya en el calendario de muchos antes de arrancar la siguiente temporada.