Un país chiquitito

Las últimas jornadas de clasificación para el Mundial FIFA del año próximo ya han dado su veredicto y las (casi) últimas selecciones se han llevado el gato al agua. Faltan seis aún, cuatro europeas y dos que saldrán de un multicolor minicampeonato, allá por marzo del 26.

Pero, lo que sí han dejado estas fechas finales son dos países pequeños, uno el más reducido que jamás haya jugado una Copa del Mundo, Curazao, y otro, chiquito, pero sobre todo sin fútbol en su territorio, Haití, lo que tiene más mérito, aún, si cabe.

En efecto, ya sabíamos que Cabo Verde, unas islas preciosas más al sur de las Canarias, que pertenecieron a Portugal y que son independientes desde la revolución de los claveles, allá por 1975, se lucieron y obtuvieron el pase hace unos meses. Fue, durante ese tiempo, el país más pequeño, hasta que la isla de Curazao le ha sobrepasado.

Ningún jugador de Curazao nació en Curazao

Solo lo ha hecho en ser el más chico y, también como Cabo Verde, este va a ser su primer Mundial. Si Cabo Verde tiene muchos jugadores con doble nacionalidad portuguesa, lo de Curazao es aún más extraño, ya que ninguno de sus futbolistas ha nacido en la isla, sino que todos los holandeses, nacidos en los Países Bajos.

Eso sí, con lazos isleños, sino el reglamento FIFA no permitiría que jugaran con el equipo nacional. Pero es que Curazao tiene un estatus especial, como el de Nueva Caledonia con Francia o el de las Islas Feroe con Dinamarca. Todos ellos son territorios europeos, porque pertenecen a los tres Estados de la Unión, pero tienen no solo un régimen diferente, por estar alejados físicamente de sus metrópolis, sino también porque la FIFA tiene unos Estatutos que admiten esas particularidades.

Leo Messi durante el Argentina-Curazao / reuters

Decíamos que Curazao es el más enano de los países que se hayan clasificado para una Copa del Mundo, ganándole a Cabo Verde y ambos por primera vez irán a esa competición.

Haití, ante su segundo Mundial

No es el caso del tercero en discordia, Haití, para quien va a ser su segunda oportunidad, ya que estuvo en Alemania 1974. Ahí fue goleado sin piedad pero ahora parece que dará más guerra.

Todos los jugadores juegan fuera del país, en Estados Unidos, Europa o incluso en Irán. Es decir que la diáspora es inmensa, pero es que el pequeño y pobre país tiene sus estadios destrozados, principalmente los de la capital, donde se han inutilizado y son pasto de las bandas locales.

Es que Haití es un país devastado en lo político, social y económico y su selección se ha tenido que jugar el pase mundialista en otros países, entre ellos Curazao por cierto. Los aficionados han festejado a la selección, pero sin poder verla en persona ni los jugadores han ido al país para ser recibidos.

Un caos auténtico, donde no hay liga esta temporada, así que el milagro es aún casi mayor que es de los dos países chiquitos indicados. Veremos pues un Mundial novedoso, no solo por los 48 equipos, sino por los noveles y por quienes no pueden ni estar en casa. Acabo recomendando, con el frío que llega, un libro que traza el éxito y la derrota deportiva, del argentino Enrique Medina, “¡Torito!”. Disfruten y cuídense.