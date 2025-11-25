El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general mientras Abascal ya sospecha de ella

El Partido Popular (PP) y Vox han recibido de manera distinta el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien sustituirá en el cargo al inhabilitado Álvaro García Ortiz. Mientras el secretario general de los populares, Miguel Tellado, pedía "cautela", porque "lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo que la Fiscalía es su Fiscalía; lo importante no es a quién nombran sino si quien es nombrado ha aprendido la lección después de la condena del Tribunal Supremo". Santiago Abascal, en cambio, en una entrevista en Antena 3, mostraba ya sus "sospechas" sobre la nueva responsable del Ministerio Público. "Estoy curado de espanto con Sánchez, no estamos para darle votos de confianza", señaló el presidente de Vox.

A la crítica sin fisuras a la nueva fiscal general del Estado se sumó la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, en su rueda de prensa semanal en el Congreso de los Diputados, donde entre otras cosas sacó a relucir unas declaraciones pasadas de Peramato en favor de la polémica ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la del 'solo sí es sí'. Pero además, Millán no dudó en arremeter contra el PP aprovechando esta cuestión, ya que a su juicio "lo que no se puede entender, a estas alturas, es que algunos finjan normalidad con este Gobierno".

Ahondando más en la herida, Millán sacó a relucir la escena del pasado viernes en la sala constitucional de la Cámara Baja, donde con motivo del acto por los cincuenta años de la monarquía, al que asistió el Rey, se vio a Alberto Núñez Feijóo y al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, departiendo amigablemente delante de las cámaras, apenas veinticuatro horas después de la condena del Tribunal Supremo (TS) a Álvaro García Ortiz. "Los españoles no se explican que la semana pasada, aquí, estuviera el líder del Partido Popular de risas y de charla con el ministro de Justicia, en los actos por el cincuenta aniversario de la democracia en el salón constitucional. Allí los podían ver a los dos, al señor Feijóo y al señor Bolaños, de risas, como si aquí no pasara absolutamente nada", remarcó Millán, que volvió a referirse al Gobierno y al PSOE como una "mafia".

