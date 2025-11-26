Cerdán busca que el Supremo invalide sus audios con Koldo analizados por la UCO con una pericial que afirma que están manipulados

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (d), junto a su abogado Jacobo Teijelo (i) a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

La defensa del que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán ha presentado ante el juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, un informe pericial con el que pretende invalidar parte de la prueba aportada contra él por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al afirmar "de manera irrefutable" que los archivos de audio con sus conversaciones con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos "fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad".

El contenido de estas conversaciones, según las conclusiones de los informes de la Guardia Civil, permite sostener que, presuntamente, Cerdán lideraba la trama que comenzó a operar en Navarra y luego se instaló en el Ministerio de Transportes para el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El informe, que se extiende a lo largo de 57 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, lo firman Javier Martín Porras, profesor Facultad de Informática y Criminología de la Universidad Isabel I de Castilla hasta 2021 y Hernán López Mayoralas perito Técnico Informático Especialista en Evidencia digital por la Universidad Miguel de Cervantes.

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

Según estos expertos, el análisis de la calidad técnica de los audios evidencia que estos "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", puesto que presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal. "Las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada (Phonexia Voice Inspector) demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial", agrega el documento.

Incoherencias técnicas

Así, del análisis exhaustivo realizado sobre la documentación obrante en autos, sobre las pericias oficiales emitidas por la UCO sobre los archivos de audio objeto de examen, estos peritos consideran acreditado un conjunto convergente de" incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas".

En primer lugar, los peritos constatan que los audios presentan anomalías objetivas e "incompatibles con un ciclo de vida digital nativo" tales como divergencias de frecuencia de muestreo y bitrate (cantidad de bits por segundo) entre archivos supuestamente generados con la misma aplicación y dispositivo. Aluden igualmente a desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación y coincidencias masivas en fechas de modificación "que solo pueden explicarse por exportación, reensamblaje o manipulación técnica en un único evento de sistema".

Estas irregularidades, de naturaleza eminentemente estructural, "no pueden considerarse accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS", agregan los expertos en su informe, que suma la presencia de firmas de versiones de iOS "cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos". "La identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica: ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación", añade el documento.

El abogado Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán / Mariscal EFE

Del mismo modo, la falta de análisis de otros aspectos por parte de los agentes supone para esta tarde una deficiencia crítica en las pericias oficiales, incompatibles con los estándares ISO y ENFSI aplicables en autenticidad digital". Así, concluyen que "al no realizarse el análisis frame a frame, no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas.La ausencia de valores hash originales, de registros de adquisición y de los volcados".

Trazabilidad

Todo ello primigenios impide reconstruir la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación, "generando una ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica de a evidencia". En este contexto, concluyen no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación.

Finalmente, la hipótesis de orígenes alternativos —como restauraciones de copias de seguridad, importaciones externas, reconstrucciones de contenedor, o incluso captación remota mediante spyware— "no puede descartarse sin el examen de materiales esenciales que no han sido aportados al procedimiento: sistem logs, bases de datos internas, registros de sincronización iCloud/iTunes, ficheros WAL, ni los volcados iniciales realizados por las autoridades. En ausencia de estos elementos estructurales, cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable".

