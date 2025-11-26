Los tres mosqueteros nos refuerzan

El Valencia CF ha fichado a tres mosqueteros para su equipo técnico de captación, debate, tertulia futbolera y partida de petanca si hace falta. No es que el anterior director deportivo (dije omitir su nombre para que caiga en el olvido más absoluto) hiciera el trabajo de tres, sino que, al menos, se necesitaban tres personas trabajando en este club en el apartado deportivo donde antes no había nadie haciéndolo, así de simple.

La cosa es que ahora sí, vamos a tener jugadores de calidad, con rendimiento inmediato, que nos hagan ir, viento en popa, a Europa y conquistarla si hace falta. Fíjate tú, y yo que creo que lo único que se ha reforzado, una vez Gourlay ha pasado por Singapur, es extender la política de formación y explotación que ya se aplica con los jugadores de la Academia…es decir, vamos a ver si encontramos perlitas por ahí, que se formen y den un rendimiento óptimo (no un gran rendimiento) y los vendemos por el triple de su valor y así vamos salvando la economía que nos interesa: la urbanística. No sé, quizá esté equivocado, pero me suena a agitar el avispero para sacar recursos de algún lado, porque con esta dinámica será difícil hacer, de nuevo, grandes ventas. Es de primero de subsistencia: cuando no hay dinero para grandes fichajes la inversión fuerte está en la dirección deportiva. Lo que había antes era un esperpento incomprensible.

El partido contra el Levante UD es un poco engañoso: veamos el presupuesto de uno y otro; veamos cómo se desarrolló el partido; veamos también que Hugo Duro tuvo esa genialidad propia de un delantero que quiere ganar algo; y veamos también que el gol anulado es reflejo de un modelo actual de fútbol que muestra los estragos de la estupidez y de la falsa justicia aplicada para todos: pues va a ser que no, bonicos, el Valencia CF vuelve a ser el objeto de laboratorio para evidenciar las tonterías de un sistema ecuánime, se supone. Si siempre salen beneficiados los mismos no hay ecuanimidad ni flautas que valgan.

Decía que el partido del pasado viernes dejó, en el valencianismo, otro sabor de boca, sobre todo porque se ganó, y ganar siempre edulcora las cosas. No puedo decir que el equipo jugó mal, ni mucho menos, porque lo dio todo y ahí es donde yo veo el problema: lo dio todo contra un recién ascendido, en casa y le dio para ganar por un gol a cero, y gracias a que Morales hizo lo que hizo. No se trata de ser negativo (que diría Van Gaal) ni de verlo todo mal, sino de no querer ver lo que no hay: se mejoró, sí. Se mejoró mucho con respecto a otros partidos: sí, sin duda, con Duro y Rioja, de nuevo, en el banquillo, que conste. Que estamos ya en disposición de ir hacia arriba: no creo, porque este equipo pierde toda su garra fuera, porque le faltan argumentos ofensivos y mucha contundencia atrás y porque hay facetas del juego que no solo no domina, sino que le superan siempre. Dicho esto, prefiero mil veces los partidos así y que ganemos que aquellos en los que eres superior y no ganas; lo malo es que este Valencia CF del último lustro no ha sido superior a nadie.

Por ejemplo, Almeida es un jugador de calidad, sin duda: es fino con el balón, pero no arriesga, no rompe una línea ni con regate ni con pase: es muy horizontal, muy previsible y tampoco tiene garra. Si comparamos su juego con el de Silva, por ejemplo, que jugaban en la misma posición, el luso es un jugador de tercera fila. El Valencia CF necesita que en esa posición alguien sea capaz de romper telarañas defensivas y entonces generar superioridades: esto es lo que le pasa al equipo cuando no logra salir en una contra, ya que nadie del centro del campo y ataque es capaz de generar esa superioridad con el balón, salvo Danjuma, pero nos pasamos todo el partido atacando por la banda derecha.

Es necesario, para lanzar campanas al vuelo, que esos tres mosqueteros de Gourlay agudicen su lupa crítica, lean los informes, vean vídeos, vayan a campos, hagan oídos sordos a los advenedizos representantes que te la van a colar tan pronto puedan…: es decir, que no hagan todo lo que se hacía. Es necesario que vean qué jugadores son capaces de generar esas superioridades, de dar equilibrio al equipo, de sumarle garra, de darle jerarquía y carácter, de morder a quien se acerque por el centro del campo, etc. Mientras no consigan eso y el equipo vaya, poco a poco, ajustándose a lo que demanda la historia de este club, entonces estamos ante un P. Roldán (alias **) multiplicado por tres, que ya sería la leche. Yo confío en Gourlay, hasta que deje de hacerlo y el crédito se va agotando, pero merece una oportunidad con algo de tiempo: no el lustro este que hemos pasado, tan horrible y esperpéntico, sino dos años de margen y a ver qué pasa. De momento, suspenden: plantilla, técnicos y gestores deportivos. Veremos a final de temporada, pero temo que este año va camino a ser muy Meriton, con poco rendimiento en general, mucha promesa en particular y a seguir rezando. Como siempre digo: ojalá me equivoque y este equipo juegue a algo o por algo.