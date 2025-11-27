En Directo
En directo | El juez del Supremo decreta el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García
El magistrado ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.
El juez ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.
Pasadas las 16 horas, tanto Ábalos como Koldo abandonaban el Supremo rumbo al centro penitenciario en Soto del Real, del que salió en libertad Santos Cerdán el pasado 19 de noviembre.
Feijóo convoca una manifestación en Madrid este domingo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los españoles a manifestarse este domingo en las calles de Madrid contra el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez tras conocerse la decisión del juez de enviar a prisión a José Luis Ábalos.
Llamamiento en Madrid, dijo, "contra la corrupción y contra los que la sostienen"
Sánchez, "Pá’lante", según el jefe de Gabinete de Ayuso
"Pá’dentro. Os lo dije. Lo que no sabe Pedro Sánchez es que el próximo Pá’lante será él", de esta manera reacción Miguel Ángel Rodríguez en la red social X tras conocerse la decisión del juez de enviar a José Luis Ábalos a prisión. El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó de esta manera también hacia el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, dando a entender que era parte del entramado que, por ahora, ha llevado al exministro, a su asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a prisión preventiva.
Iván Gil
El PSOE replica al PP que no acepta lecciones "de quienes han tenido caja b"
Pese a un inicial silencio, el PSOE finalmente se refugió en su expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario en febrero del año pasado para reinvidicar que han actuado “con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto”. Algo que contrastan con los populares, a quienes replican que “no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”. Tras la entrada en prisión del que fuera ministro y secretario de Organización, los socialistas han apuntado a través de un comunicado que la decisión “es un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto” para concluir que “es tiempo de la Justicia”.
Cuatro exministros encarcelados se suman a Ábalos
El socialista José Barrionuevo fue el primer exministro de la democracia en ir a la cárcel. Los otros tres anteriores a Ábalos y que ejercieron sus cargos en los gobiernos de José María Aznar fueron Jaume Matas (Medio Ambiente), Rodrigo Rato (ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno) y Eduardo Zaplana (ministro de Trabajo). Ha habido también otros tres exministros que fueron condenados a penas de cárcel, aunque no llegaron a estar recluidos: Ana Mato (ministra de Sanidad con Mariano Rajoy); Virgilio Zapatero (titular de Relaciones con las Cortes con Felipe González) y José Antonio Griñán (fue ministro en dos ocasiones con Felipe González, de Sanidad y de Trabajo).
Ábalos es el primer diputado del Congreso en activo que entra en prisión
José Luis Ábalos, diputado del grupo mixto, se ha convertido en el primer miembro del Congreso en activo en entrar en la cárcel y en el quinto exministro que lo hace después de que el Tribunal Supremo haya dictado este jueves para él prisión provisional sin fianza por el caso Koldo.
Hay otro exministro socialista que por un día no acabó en prisión siendo diputado y fue José Barrionuevo, que fue titular de Interior y también de Transportes con Felipe González y que fue condenado en sentencia firme por el secuestro del empresario vasco francés Segundo Marey a diez años de prisión y doce de inhabilitación en 1998. Un día antes de entrar en la cárcel, causó baja en la Cámara al incluir el fallo su inhabilitación.
Hay otros casos de diputados condenados por la justicia pero que o bien habían dimitido previamente o aún no habían recogidos sus actas, como es el caso de los condenados por el 'procés': Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) y el senador electo Raül Romeva. El ejemplo más reciente es el de otro exsecretario de organización socialista, Santos Cerdán, que había dejado su escaño antes de ingresar en prisión (provisional) por el caso Koldo el pasado 30 de junio y que fue puesto en libertad la semana pasada.
También el diputado popular Antonio Casero, conocido por equivocarse en el voto telemático permitiendo que saliera adelante la reforma laboral, fue condenado en 2022 a un año y nueve meses de cárcel por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Casero dejó el acta antes, cuando fue procesado, y evitó la cárcel al pactar con la Fiscalía.
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez fue sentenciado a un mes y quince días de prisión (pena sustituida posteriormente por una multa) por agredir a un policía en una manifestación en 2014 y la sentencia, de 2021, le acarreó la pérdida de su escaño.
ERC ve incompatible que Ábalos mantenga su escaño
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que no es compatible que el exministro socialista José Luis Ábalos mantenga su escaño en el Grupo Mixto estando en prisión provisional. "Es bastante incompatible seguir representando a gentes desde la cárcel", ha subrayado en los pasillos del Congreso.
En todo caso, Rufián sigue manteniendo que, por el momento, el llamado 'caso Koldo' sigue siendo "cosa de tres jetas que robaban", más allá de que haya "mucho salseo y conversaciones grabadas", y ha subrayado que Ábalos no es el primer político que acaba en una celda, puesto que sólo "en la cárcel de Soto del Real han entrado 88, de los cuales 87 son el PP y uno del PSOE". Otra cosa es que la investigación judicial dé un salto y acabe desvelando una red de financiación ilegal del partido, "la Gürtel del PSOE", una hipótesis que haría cambiar de posición a ERC.
El PSOE, tras la prisión para Ábalos: "Ya veníamos llorados"
"Ya veníamos llorados", se han limitado a comentar fuentes del PSOE tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión preventiva para el exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, diputado por Valencia.
A falta de declaraciones formales de dirigentes socialistas, fuentes de Ferraz han mostrado su respeto a la decisión del juez, han asegurado que era un paso posible dentro del proceso judicial y han hecho hincapié en que todavía "no es una condena en firme". Desde Ferraz reconocen que venían preparándose para esta decisión del juez del Tribunal Supremo, que, insisten, era una posibilidad, y consideran que el impacto que pueda tener para los socialistas el ingreso de Ábalos en la cárcel venía ya amortiguado por la entrada en Soto del Real del también exsecretario de Organización Santos Cerdán.
Las mismas fuentes han reiterado la colaboración del PSOE con la justicia y el respeto a las decisiones de los jueces y han insistido en su "tolerancia cero" ante la corrupción. Fuentes del Gobierno no han hecho nuevos comentarios tras conocer la decisión judicial y se remiten a los que habían realizado previamente ante la posibilidad de la misma.
Ana Cabanillas
Sumar: "Que se investigue todo, caiga quien caiga"
En Sumar rechazan pronunciarse sobre la decisión judicial, pero sí llaman a "que se investigue todo lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga". El socio minoritario del Gobierno insisten en cargar veladamente contra Ábalos y Koldo y creen que es "lamentable"que en pandemia "aprovecharan para enriquecerse de manera fraudulenta".
Y Albacete declara a Pedro Sánchez 'persona non grata'
El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' en la ciudad y ha pedido su dimisión como jefe del Ejecutivo.
La moción, presentada por el diputado no adscrito José Ramón Conesa, suspendido de militancia de Vox tras haberse abstenido para facilitar la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2024, ha contado con los votos favorables del PP, que gobierna en la ciudad, y de Vox, mientras que el PSOE y Unidas Podemos la han rechazado, según informa EFE
Conesa ha justificado la declaración de 'persona non grata' de Sánchez por haber pactado "con los asesinos" y "herederos de ETA", así como por su "inutilidad manifiesta y corrupción crónica", en una intervención en la que ha afeado la gestión del Gobierno en la pandemia o la dana.
Cristina Gallardo
Sombrío futuro judicial para Ábalos
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dibuja en el auto que ha dictado ordenando el ingreso en prisión incondicional --sin fianza-- del exministro José Luis Ábalos un futuro sombrío para quien fuera también secretario de Organización del partido dado que se espera una pronta celebración del juicio al que se enfrenta a altas peticiones de cárcel por su implicación en el pelotazo millonario a través de las adjudicaciones de compra de mascarillas para Transportes en plena pandemia de covid. Argumenta que, de ser condenado, la pena no será inferior a diez años y además adquirirá firmeza de forma inmediata.
Más información, aquí
