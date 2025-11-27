En directo | El juez del Supremo decreta el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García

Ábalos es el primer diputado del Congreso en activo que entra en prisión

José Luis Ábalos, diputado del grupo mixto, se ha convertido en el primer miembro del Congreso en activo en entrar en la cárcel y en el quinto exministro que lo hace después de que el Tribunal Supremo haya dictado este jueves para él prisión provisional sin fianza por el caso Koldo.

Hay otro exministro socialista que por un día no acabó en prisión siendo diputado y fue José Barrionuevo, que fue titular de Interior y también de Transportes con Felipe González y que fue condenado en sentencia firme por el secuestro del empresario vasco francés Segundo Marey a diez años de prisión y doce de inhabilitación en 1998. Un día antes de entrar en la cárcel, causó baja en la Cámara al incluir el fallo su inhabilitación.

Hay otros casos de diputados condenados por la justicia pero que o bien habían dimitido previamente o aún no habían recogidos sus actas, como es el caso de los condenados por el 'procés': Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) y el senador electo Raül Romeva. El ejemplo más reciente es el de otro exsecretario de organización socialista, Santos Cerdán, que había dejado su escaño antes de ingresar en prisión (provisional) por el caso Koldo el pasado 30 de junio y que fue puesto en libertad la semana pasada.

También el diputado popular Antonio Casero, conocido por equivocarse en el voto telemático permitiendo que saliera adelante la reforma laboral, fue condenado en 2022 a un año y nueve meses de cárcel por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Casero dejó el acta antes, cuando fue procesado, y evitó la cárcel al pactar con la Fiscalía.

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez fue sentenciado a un mes y quince días de prisión (pena sustituida posteriormente por una multa) por agredir a un policía en una manifestación en 2014 y la sentencia, de 2021, le acarreó la pérdida de su escaño.