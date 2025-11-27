El juez del Supremo envía a prisión sin fianza a Ábalos y Koldo, al apreciar riesgo "extremo" de fuga

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión incondicional al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, conforme había solicitado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares, durante las vistillas convocadas este jueves en el Tribunal Supremo por el instructor del caso Koldo. El magistrado aprecia "indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos" y argumenta que la proximidad del juicio supone un riesgo "extremo" y "máximo" de fuga.

La resolución, la primera por la que un diputado en ejercicio resulta encarcelado, y que se ha comunicado al Congreso para que aplique el Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión los miembros de la Cámara cuando el auto de transformación se declare firme, atribuye a ambos la comisión de los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

No menos de 10 años

Según el magistrado, existe un "posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo," que hace que las comparecencias periódicas en el juzgado y retirada del pasaporte que tenían impuestas resulten insuficientes, sobre todo, porque ello "significaría una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión (12 años y seis meses de prisión, precisó el ministerio público)", señala la resolución.

Destaca al respecto que existen numerosos indicios racionales de criminalidad frente a ambos, formalizados ya en una resolución judicial de imputación, con relación a la eventual comisión de varios graves delitos; y que, concluida ya la instrucción, se ha interesado por las acusaciones la imposición de muy graves penas privativas de libertad para dichos investigados, ello unido al previsiblemente muy próximo enjuiciamiento.

El magistrado, como había venido anunciando en sus anteriores resoluciones, añade que "no puede tampoco desconocerse que constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años no precisó realizar egreso alguno de sus cuentas bancarias, lo que permite inferir razonablemente que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga".

Añade que "resultan más que evidentes los contactos internacionales de los que dispone, no solo debido a que, como observara en su informe la acusación popular, disponga en determinados países hispanoamericanos de algún bien inmueble; ni solo debido a que fuese socio fundador de la fundación Fiadelso, a la que podría continuar familiarmente vinculado; ni únicamente en consideración a que vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero -con independencia de que se tratara o no de un préstamo, conforme sostuvo su defensa en el acto de la comparecencia de hoy-".

"No hay razón alguna para considerar que esos mismos fondos, en uno u otro concepto, no podrían volver a serle proporcionados a Ábalos con el propósito de facilitar o contribuir a la fuga. Además de todo esto, son de conocimiento general los contactos internacionales que, en el ámbito del desarrollo de su función pública, ha podido trabar el señor Ábalos , tanto con autoridades como con particulares y empresas de dichos países", afirma el auto.

Ser Gobierno

Entre los argumentos del ministerio público figuraba que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito". "Esa pertenencia a un poder del Estado no puede esgrimirse para eludir la responsabilidad penal", razón por la que "se representa a la justicia como una mujer con una venda en los ojos", ha incidido Luzón a la hora de reclamar la prisión para Ábalos y Koldo, según fuentes presentes en la declaración

Otras fuentes han señalado a El PERIÓDICO que el diputado ha tomado la palabra para negar el riesgo de fuga y asegurar que no tiene dinero ni dónde ir. Han señalado que hablaba en tono afligido y estaba muy pálido, "destrozado". Su defensa ha esgrimido el arraigo, que es diputado y que se vulnera el artículo 23 de la Constitución, que es el de representación política, para argumentar en contra de la petición de la Fiscalía. De adoptarse la medida --teniendo en cuenta que el magistrado Leopoldo Puente siempre ha seguido el criterio del Ministerio Público a la hora de adoptar medidas cautelares, Ábalos se convertiría en el primer diputado que entra en prisión con tal condición, con el único precedente de los miembros del Parlament en el caso del'procés', si bien estos, cuando ya posteriormente fueron elegidos diputados nacionales.

"Profecía autocumplida"

Tras conocer la petición de Anticorrupción, Ábalos ha dicho a la Cadena Ser que lo ocurrido este jueves en el alto tribunal es "una profecía autocumplida", ya que se incrementaron los delitos y se pidieron para él penas altísimas precisamente para incrementar el riesgo de fuga, " para conseguir una declaración colaborativa". Ha añadido que le parece una decisión "política" y que le parece incomprensible que se hable de riesgo de que pueda fugarse y a la vez se convocara la vistilla con un plazo de siete días, cuando podrían haber decretado entonces contra él un arresto domiciliario.

El exministro llegó a la sede del alto tribunal temprano, esta vez con una pequeña mochila de cuero marrón. Su comparecencia se extendió unos cuarenta minutos. Durante la espera entre su comparecencia y la decisión del magistrado ha estado saliendo a fumar a un patio interior del Supremo acompañado de un policía.

"Todos tenemos derecho a aprender"

Koldo, en cambio, apuró más la hora a la que había sido convocado con un macuto grande y muy lleno. "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco", ha contestado al magistrado cuando le ha preguntado si quería añadir algo. Para entonces su abogada, Leticia de la Hoz, había presentado sin éxito una cuestión previa relativa a la falta de competencia del Supremo para indagar en unos contratos que también investiga la Audiencia Nacional.

A la hora de argumentar su arraigo, Leticia de la Hoz ha señalado el hecho de que la hija menor, el hermano y la madre de Koldo residan en Benidorm, llegando a preguntar quién va a ocuparse de pasear esta última si su cliente entra en la cárcel. El mismo argumento que el abogado de Ábalos rechazando un plan de fuga ha empleado la defensa de Koldo, coincidiendo con el que fuera su jefe en que no tiene recursos en el extranjero y en la existencia de hijos menores.

El ingreso en prisión de ambos se ha producido en la pieza relativa a la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos millonarios para compra de mascarillas que se realizó desde el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, no en la de las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, por la que ha estado en prisión el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que abandonó la cárcel de Soto del Real el pasado día 19.

En concreto, la fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. El ministerio público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo por los mismos delitos que el fiscal más los de prevaricación y falsedad en documento oficial.

