McLaren falla en el momento decisivo

McLaren tenía en Catar una clara oportunidad para ganar el campeonato de pilotos, pero el equipo decidió tirarla a la basura. En un fin de semana en el que Piastri volvió a la vida y ganó la carrera corta del sábado, al equipo papaya, con sus dos pilotos saliendo desde la primera fila el domingo, solo le faltaba rematar el domingo.

La carrera se disputaba bajo la obligación por parte de la FIA de no hacer stins de más de 25 vueltas. La Federación intentaba así que la carrera no fuera una soporífera procesión de coches en un circuito en el que resulta muy difícil adelantar. Con 57 vueltas por delante, la séptima se convertía en la vuelta clave: si había un coche de seguridad a partir de ese giro, parar en boxes era una ineludible obligación. Hülkenberg chocó su Sauber con el Alpine de Gasly justo en esa vuelta y todo el mundo se fue para los garajes. Todo el mundo, menos McLaren ¿En qué demonios estaban pensando en el muro de los papaya? Es difícil buscar una explicación a una pifia de tal magnitud. Solo el miedo a la dificultad de una doble parada de sus dos coches lo podría justificar. Lo bien cierto es que cuando tienes dos pilotos en el equipo, Oscar y Lando, luchando contra otro equipo con solo uno, Max, te toca dividir estrategias: uno u otro de los McLaren debía haber parado. Este parece que ha sido el mal durante toda la temporada: no saber por quién apostar claramente. Y cuando llevas todo un año sin decantarte por Piastri o Norris es muy difícil que lo hagas en el momento decisivo. La falta de decisión es el gran fallo de los de Woking.

El error garrafal del equipo británico le hizo perder la carrera, un doble podio, la oportunidad de haber sellado ya el título de pilotos y, por el momento, la segunda plaza en el mundial que ocupaba Piastri. Va a ser difícil digerir esta ensalada de pifias a solo siete días de la última y decisiva carrera de este mundial 2025. El sentido común hace pensar que Norris acabará campeón: depende de sí mismo y terminar "tranquilamente" detrás de Max le dará el título. Pero después de lo visto en la pista de Losail, el sentido común no parece muy común en McLaren. En Catar volvimos a ver que el monoplaza papaya es el más rápido y en Abu Dabi probablemente ganarán el mundial, pero no sé si los libros de historia reflejarán que fueron los mejores en este 2025.