Valencia CF, el turista de la Liga

Hay verdades incómodas en el fútbol, y luego está el Valencia CF fuera de casa: 2 puntos de 18 posibles. Una cifra que no invita precisamente al optimismo, salvo que uno sea arqueólogo de la paciencia o inversor en sufrimiento emocional. Porque el Valencia como visitante no es un equipo: es una excursión escolar. Cada dos semanas un viaje, muchos planes y de recuerdo unas fotos bonitas con las que acabar siendo el turista de la liga.

Porque el Valencia CF ha visitado tanto esta temporada como la pasada la mayoría de campos de La Liga a hacer turismo. Va, juega el partido y se vuelve de vacío. Por eso Vallecas no es un partido más. Es el examen. El de verdad. El que mide si esta supuesta mejoría que cuenta Carlos Corberán no es un espejismo provocado por la calidez de Mestalla. Que en casa el equipo compite, muerde y se deja la piel está claro; pero lejos del murciélago, la historia cambia y el Valencia parece un conjunto que entra al campo pidiendo permiso y comprando entrada. Y ya va tocando dejar de pedir permiso y empezar a ganar.

Ganarle al Rayo Vallecano fuera es importante por varias razones, pero la primera es casi obvia: la clasificación empieza a pesar. No puedes aspirar a nada serio si cada desplazamiento es una ruleta rusa donde la mejor opción es un empate sufrido y la peor… bueno, ya la conocemos todos. Si este Valencia quiere ser respetado, valorado, temido o, simplemente, considerado, tiene la obligación de empezar a sumar fuera. No para soñar, sino para sobrevivir.

Vallecas, además, es el escenario perfecto para cambiar el destino. Callejero, apretado, eléctrico, de esos campos que no te permiten dormirte ni un microsegundo. Precisamente lo que este Valencia necesita: una prueba de carácter real, sin filtros, sin ediciones y sin el abrazo protector del murmullo familiar de Mestalla. Es el sitio donde los equipos deciden si quieren ser algo más que una buena intención.

La ironía es que mientras hablamos de “mejoría”, las cifras fuera de casa siguen siendo un bofetón estadístico. Dos puntos de dieciocho. Eso no es una tendencia: es una alarma contra incendios sonando en bucle. Y lo peor es que no te puedes acostumbrar a vivir con el pitido de fondo. Por eso este partido no se juega solo contra el Rayo: se juega contra la narrativa, contra la autocomplacencia y contra ese viejo fantasma que acompaña al equipo cada vez que se sube a un autobús o a un avión.

Lo épico aquí no sería ganar. Lo épico sería demostrar que el Valencia ya no se parte en dos con un Rayo. Que el equipo puede tener identidad, solidez y valentía en cualquier estadio. Que Corberán puede construir un conjunto que no dependa del código postal para competir.

Vallecas es la frontera. Ganar allí no arreglará todo, pero cambiaría la conversación. El discurso, el relato a domicilio y, puede, que de parte de la temporada. Convertiría la mejoría en hechos, no en palabras. Haría que la Liga dejara de parecer una mudanza cada vez que el Valencia sale de su casa. Haría que cada salida, viaje o visita no fuera como el turista de la Liga.