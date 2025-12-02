Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Putin asegura que Rusia tiene la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado este lunes que sus Fuerzas Armadas tienen la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania mientras sigue informando de avances y tomas de localidades en regiones como Donetsk y Járkov.
"En cuanto a los grupos Central y Oriental, aquí, a lo largo de toda la línea de contacto de combate, la iniciativa está totalmente en manos de nuestras Fuerzas Armadas", ha afirmado Putin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. En concreto se ha referido al "ritmo de avance" del grupo Vostok, que se aproxima a la ciudad de Juliaipole.
Macron informa a Trump de las conversaciones en París con Zelenski y otros líderes europeos
El presidente francés, Emmanuel Macron, informó personalmente este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de las conversaciones mantenidas en París con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelesnki, y otros líderes europeos.
Macron informó a Trump "sobre las conversaciones mantenidas hoy en París durante la visita del presidente Zelenski" y ambos líderes "intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones para una paz sólida y duradera en Ucrania y sobre los próximos pasos en la mediación de Estados Unidos", señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.
La Casa Blanca se siente "muy optimista" ante el diálogo de paz en Ucrania
El Gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que ve con optimismo las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia tras el "refinamiento" de varios de los puntos de la propuesta de paz impulsada por el presidente, Donald Trump, y la reunión con la delegación ucraniana en Florida.
"La Administración se siente muy optimista. Todo el equipo presidencial, incluyendo al enviado especial (Steve) Witkoff, al secretario (de Estado, Marco) Rubio, al vicepresidente (JD Vance), al propio presidente y al secretario (de Guerra, Pete) Hegseth, han trabajado arduamente en este esfuerzo", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Erdogan ve "inexcusables" los ataques ucranianos contra petroleros en el mar Negro
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descrito este lunes como "inexcusable" el ataque ucraniano contra dos petroleros en el mar Negro que iban a cargar crudo en un puerto ruso.
"La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a una dimensión que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro. El ataque, el viernes pasado, a buques de la marina mercante en nuestra zona económica exclusiva muestra una escalada preocupante", dijo Erdogan.
Irene Savio
La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia, según el presidente del comité militar de la alianza
La OTAN está considerando una "acción preventiva" contra Rusia. "Estamos estudiándolo todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando", ha afirmado este lunes el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la alianza, en una entrevista con el diario 'Financial Times'. (Seguir leyendo)
Rusia y China celebrarán mañana negociaciones sobre seguridad estratégica
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, celebrarán mañana martes en Moscú consultas sobre seguridad estratégica, informaron hoy fuentes oficiales.
"Las consultas ruso-chinas sobre seguridad estratégica están programadas para el 2 de diciembre de 2025 en Moscú", según un comunicado del Consejo de Seguridad ruso citado por la agencia rusa TASS.
Zelenski dice que la cuestión de los territorios es la más difícil en las negociaciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes desde París que la cuestión del reparto entre Ucrania y Rusia de los territorios en disputa está siendo la más complicada de resolver en las negociaciones que emisarios de Kiev han mantenido con representantes de EE.UU. para perfilar un plan de paz que después sea negociado con Rusia.
Zelenski y Macron hablan desde París con el enviado especial de EEUU para Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este lunes conversaciones por videoconferencia desde París con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Steve Witkoff, según informaron fuentes del Palacio del Elíseo. Además de con Witkoff, quien viaja este lunes a Moscú, Macron y Zelenski contactaron con el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, con ocho líderes de países europeos, así como los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, y con el secretario general de la OTAN, añadieron las fuentes. Zelenski precisó en sus redes sociales que en esa conversación con Witkoff estuvo también presente el primer ministro británico, Keir Starmer, y versó sobre los resultados de conversaciones mantenidas las víspera en Florida entre las delegaciones estadounidense y ucraniana.
Kallas defiende que usar activos rusos refuerza la posición de Kiev para no asumir más concesiones ante Moscú
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha vuelto a defender este lunes usar activos rusos congelados en Europa para un préstamo que sostenga a Ucrania los próximos años, apuntando que este paso da más fuerza a la posición de Kiev y de Europa en las negociaciones de paz que lidera Estados Unidos. Frente a las dudas persistentes del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien aseguró en una dura carta que esta iniciativa no sólo "violaría" el Derecho internacional sino que también podría obstaculizar los esfuerzos para un acuerdo de paz, la jefa de la diplomacia europea ha respondido que este paso es la forma más viable de apoyar a Kiev y "refuerza la capacidad de la presión europea sobre Rusia".
Muere una civil en la región rusa de Bélgorod a causa de ataque con drones ucranianos
El ataque de un dron ucraniano se cobró este lunes una víctima mortal en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, al impactar contra un automóvil en el que viajaba un matrimonio. "En la aldea de Gruzskoe, un dron impactó contra un coche en el que viajaba un matrimonio. Por desgracia la mujer, que sufrió múltiples heridas graves, falleció camino al hospital", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, a través de sus redes sociales.
