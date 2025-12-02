De MINI, nada

Este pasado fin de semana, debo confesar, que he vuelto a ser un privilegiado. He podido regresar al pabellón de la Fuente de San Luis. Lo he hecho para escuchar de nuevo a los balones botar, a las zapatillas frenar sobre su pista con ese ruido tan característico que generan, a las bocinas sonar para gestionar las diferentes situaciones que trae el juego o a los aficionados vibrar con los jugadores que se sucedían en los diferentes encuentros celebrados en este mismo escenario.

El baloncesto regresó a la 'Fonteta', acompañado de una nostalgia del pasado surgida dentro de mi y lo hizo de la mano de la fase previa de la Minicopa Endesa 2026. Un evento perfectamente organizado por la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) y que se disputa, desde hace más de 20 años, en paralelo a la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, que precisamente, en apenas unos meses y como también sucederá en 2027, tendrá al Roig Arena de Valencia como sede.

Nombres como los de Ricky Rubio, primer MVP de su historia, Luka Doncic, Usman Garuba o Juan Núñez, han destacado en lo que se ha convertido en un auténtico semillero de talento, que como bien define la propia ACB, es el lugar 'Donde nacen las estrellas'. Estas mismas, ya consagradas, a las que podría unirse muy pronto otra como la de Daniel Pardos, elegido mejor jugador del fin de semana.

Una competición, que debido a la importancia y repercusión lograda en estas dos décadas, ha llegado a un crecimiento que le ha llevado a realizar esta fase inicial donde se clasificarían 6 equipos, a los cuales sumar al Valencia Basket, que tiene su plaza en condición de anfitrión y al FC Barcelona, por ser el vigente campeón de la misma. Así, junto a Cajasiete Fundación CB Canarias, Real Madrid, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja Málaga y Occident Bàsquet Manresa, serán los 8 conjuntos que, hacia finales del segundo mes del año, se medirán por lograr el título.

Además del pabellón ubicado en Quatre Carreres, las inmejorables instalaciones de L´Alqueria, han sido también la base de la reunión de unos chicos, de los cuales pronto, a buen seguro, veremos a muchos de ellos delante de los focos mediáticos del baloncesto español. Con su pista principal como epicentro y con el 'Mur dels somnis' presidiendo, otros soñaban con emular en sus respectivos equipos, a aquellos y aquellas que figuran con su nombre y apellidos en el mismo y que lograron su sueño, en este caso de color taronja, de llegar a jugar en su primera plantilla y por extensión en la Liga ACB.

Todo siguiendo la dinámica que ofrece cualquier gran evento, con sus activaciones de patrocinios y promociones, perfectamente coordinados por Pablo Cabello, con fotógrafos, cámaras y resto de personal del equipo de comunicación trabajando a pleno rendimiento y con todos los miembros de la parte competitiva funcionando de una forma coordinada para el correcto desarrollo de la competición.

Sonrisas, lágrimas, abrazos, compañerismo. Una mezcla de sensaciones en un ambiente único, donde el sentir de los familiares, llegados la mayoría desde lejos, formaban una atmósfera inmejorable.

Una primera 'batalla' que tendrá continuidad en las mejores instalaciones de Europa en cuanto a este deporte se refiere y en el que la Minicopa, de MINI, volverá a tener poco o nada.