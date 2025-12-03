Normalizar lo mediocre

Estamos a las puertas de una nueva eliminatoria copera, en la que el Valencia CF deberá mostrar algo más que cumplir el expediente de los compromisos deportivos del club; y lo malo es que esto suele ser lo habitual en estos casos, tanto en la propia copa como en la liga, donde al final nos vales con salvarnos y quedar el que hace quince o dieciséis. Lo digo porque hay tanta gente que aplaude ese maravilloso logro de salvarse, sin más, que lo hemos normalizado, al igual que no competir o no hacerlo por ganar algo. Este es el nivelazo.

Es el nivel también lo del lunes: muchos se frotan hasta los ojos, y siguen apuntando eso de los brotes verdes y demás. Pues me parece muy bien también, y ojalá les dure en el tiempo esa defensa a ultranza de esta gestión en todos los frentes. A mí me parece otra chapuza más de partido, en el que el Rayo mostró más intención, más mordiente y más calidad, mucha más calidad. Y hay quienes valoran el punto como muy positivo: también me parece genial, maravilloso, pero estás a dos puntos del descenso una vez transcurrido el primer tercio del campeonato y si repites puntuaciones en el segundo tercio estarás abajo, te pongas como te pongas y volverás a luchar por no bajar. Pensemos en positivo si queremos. Seamos optimistas esperanzados y todo esto, pero un pesimista (en mi caso viendo este Valencia CF) es solo un optimista bien informado y son ya muchos años viendo fútbol (es decir, viendo a otros equipos o viendo al Valencia CF sin Meriton de por medio) para saber en qué suele acabar todo esto. No obstante, como siempre digo: ojalá me equivoque y me la trague y el Valencia CF vaya para arriba como un tiro, porque es lo que quiero. Pero no es lo que veo.

Esta semana hemos celebrado por todo lo alto la renovación de Mario Alberto Kempes… no, perdón…de Claramunt ¿o era de Puchades o de Fernando Gómez Colomer o de Silva o Villa o Vicente Rodríguez? Ay no, disculpad…era la renovación de Luis Rioja. Como todo el mundo sabe, internacional, referente de la categoría, que nos ha llevado, en estos años, a luchar por cosas muy importantes y cuyos números (asistencias, regates, goles, incidencia en el juego) son fundamentales y de los más punteros de la liga. Ya hicimos esto con otro futbolista diferencial: André Almedia. Son dos jugadores que marcan diferencias, que rompen líneas una y otra vez y sobre todo, fiables en sus prestaciones. En fin, nos basta con que uno sea honrado (que lo es), valiente y voluntarioso; y que el otro moleste lo menos posible y parezca fino jugando. Esto celebramos: el primero, con 32 años y sin conseguir nada en primera división, tiene un valor de 2 millones de euros y en contribuciones al gol está en el puesto 53 de la liga, por detrás de jugadores como Álvaro Rodríguez del Elche o Mateo Joseph del Mallorca. André Almeida, ese mediapunta decisivo, no está ni entre los 250 primeros jugadores en incidencia de gol, para que veamos el nivel del que hablamos: tiene un valor elevado (10 millones) para lo que ha ofrecido, aunque sigue su devaluación en el mercado. Lo cierto es que no ha aparecido en nada que haya ofrecido el Valencia CF en la faceta ofensiva, incluso teniendo en cuenta que tiene poco índice de error en el pase, tal vez porque siempre juega en horizontal y cuando intenta ser vertical es cuando la pierde. Pues de la renovación de los dos hemos hecho una fiesta y me parece respetable: a Rioja lo valoro como un buen jugador de primera división que vale para luchar por la permanencia (y así lo estamos haciendo) pero no para estar arriba; y al luso pues…sinceramente, a mí no me vale para nada pero para eso están los que saben de fútbol y si lo ponen es porque algo hará.

LUIS RIOJA, RENOVADO HASTA 2027 / VCF

Hay que darle un toque ya a Javi Guerra: no puede ser buque insignia de este proyecto y seguir en el ostracismo futbolístico tanto tiempo. Ocurrió ya el pasado año, con un Guerra ausente en la primera vuelta y algo más entonado en el resurgir del equipo. Vuelve a ocurrir ahora, de nuevo, con un jugador que no acaba de aportar ni precisión, ni calidad en los metros finales, ni tampoco en defensa. Por supuesto, nadie juzga su potencial y su compromiso, pero sí podemos (¡Eso faltaba!) valorar su estado de forma, que más bien cabe analizarlo desde otra perspectiva: lleva siendo malo durante tres años, con algunos intervalos buenos y algún pico, muy puntual, de muy bueno. Es decir, si cogemos números, rendimiento, presencia y resultados, el balance de Guerra en estos tres años es más negativo que positivo y ahí pesa mucho el bajo nivel del equipo, sin duda. Tiene potencial de sobra, eso ni se discute.

Lo dicho, todo es respetable y todo requiere matices: yo solo quiero que Rioja ofrezca más y mejor sobre el campo (a mí me parece que falla más que acierta), a nivel futbolístico porque en entrega y coraje no le gana nadie; a mí me gustaría que Almedia dejara de esconderse y ofreciera más cosas en ataque, en construcción y en presión; y me encantaría ver a un Guerra decidido a coger la bandera de este equipo y mostrar todo su potencial. Pero no ocurre, nunca ocurre, a pesar de que tienen posibilidades de mostrarlo. Y nos conformamos con las migajas, con lo mínimo. Yo no puedo conformarme con tan poco y sé que para los jugadores no es fácil, pero, como tantas veces dicen, son profesionales y, como tal, deben actuar y responsabilizarse. Seré el primero en aplaudirles cuando estén a un gran nivel. Seré el último (o no seré) en abuchearles, porque eso no me gusta y seré el primero en pedir el apoyo de la gente para que salgan adelante. Pero que no me esperen comulgando con ruedas de molino porque no lo voy a hacer: son lo que son y distan mucho de ser jugadores de máximo nivel. Celebrar por celebrar desvirtúa la crítica positiva y constructiva y también nos convierte en cómplices.

