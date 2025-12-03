Opinión
Pablo Hernández, condemnat: valentía perpetua
“International” no sempre és sinònim de millor; siga un banc, una bici o un entrenador
Molta gent té una condició intrínseca, com si fora una condemna. Jo tinc 22 anys, vaig néixer i moriré cabut. Javier Tebas, per ficar un exemple popular, va néixer sent madridista i així serà sempre, i Pablo Hernández… sembla que té clara la seua sentència: valentía perpetua
Els meus primers records futbolístics de xiquet són de ‘Pablito’ Hernández encarant sense por la banda de Mestalla. Més tard, en 2019, jo tenia un entrenador anglés, fan del Leeds. Ell, Pablo i Bielsa feren que celebrara l’ascens d’un equip que jo no havia vist pràcticament en setze anys de vida. Ara, quan més m’interessa la tàctica, aplega a un Castelló sense frescor i aporta un estil trencador, acord a com era ell de jugador. Al futbol de hui té més pes gaudir que mirar un partit, i els xiquets de Castalia tornen a desitjar que el seu equip jugue diumenge.
Pensareu que en Pablo Hernández han canviat moltes coses, però no tantes reialment. En pocs mesos ha canviat jugadors de 2a RFEF per professionals de Segona Divisió i ara van a veure'l unes 9.000 persones més que fa uns mesos. Jo he passat d’estudiant de periodisme, a periodista, però ell no ha canviat tant: el seu joc continua sent estimulant, com al filial, i el porter de l’altre equip segueix replegant més balons del fons de la portería que el seu.
Mireu, fa uns mesos vaig anar de viatge a Bèlgica, encara desconeixia a Matthys. De sobte, vaig veure que un amic meu no parava de fer fotos. Quan em vaig fixar, enfocava coses molt normals: bancs, fanals, bicis… i jo pensava: “xe, monuments val, però no hi ha bancs, fanals i bicis al nostre poble?” La curiosa mania innata de magnificar tot quan estem de viatge. Bé, Pablo Hernández aplegava per a ser interí, i ha acabat quedant-se. Imagine que la idea era dur a un entrenador d’altre país, una operació pareguda a la de Dick o Platt. La persona que va prendre aquesta decisió final, possiblement ara siga qui no trobe sentit a les fotos del seu amic a coses totalment comunes quan vagen de viatge. No calia eixir de Castelló, agafar avions ni anar a altres lligues per veure joc bonic. “International” no sempre és sinònim de millor; siga un banc, una bici o un entrenador.
Sí, he dit “Castelló” i “bonic” en la mateixa frase. El joc de Pablo Hernández és camaleònic, equilibrat… però sobretot és valent. Jo, a la vista està en l’última frase, també. Castalia torna a ser una festa… però del meu humor barat no vos lliureu, orelluts. Ho senc tant com el defensa que haja d'encarregar-se de Cipenga aquesta jornada.
