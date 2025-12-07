Duro empate para evitar un drama

VALENCIA, 07/12/2025.-El delantero del Valencia Hugo Duro, y el defensa del Sevilla César Azpilicueta, durante el partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Sevilla, este domingo en el estadio de Mestalla en Valencia.-EFE/ Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

Duro, muy duro. El Valencia CF sigue sin ser lo que todo el mundo espera y cosechó un empate que deja bien claro que este año se va a sufrir más que a disfrutar. Tan solo Hugo Duro fue capaz de salvar los muebles de un equipo que regaló la primera parte y que solo tras los cambios –que llegaron tarde- intentó jugar algo. Corberán no da con la tecla y el drama estuvo a punto de consumarse de no ser por el gol en la prolongación.

Y es que el Valencia CF sigue sin dar síntomas de ser un equipo competitivo. Corberán sigue sin hacerse entender con los suyos y el encuentro fue un sufrimiento de principio a fin. Un ladrillo infumable que solo se animó en el último tramo de la segunda mitad. El peor Sevilla plagado de bajas y suplentes casi le gana a un Valencia CF muy plano. Demasiado. Solo unos cambios con algo más de actitud y el fogonazo del de siempre consiguieron salvar un punto que sabe mejor viendo que los de abajo no han ganado.

Pero que sepa mejor que una derrota no significa que sea válido. Lo que más me preocupa es que se dé por bueno este punto. Dentro del vestuario hay gente que da por válido este empate, –no sé si por cómo llega o por cómo le sienta al equipo en la tabla- pero el Valencia CF no puede estar satisfecho con este duelo. Ni en sensaciones ni en resultado ¿Parte buena? Que no pierdes ¿Parte mala? Que estás más cerca de perder que de ganar y, eso, es muy preocupante.

También os digo una cosa, que el Valencia CF sea una lágrima, no es causa suficiente para que los arbitrajes sean calamitosos. Ayer Cuadra Fernández fue protagonista voluntario con sus malas decisiones sobre el terreno de juego. Empezando por el golpe a Hugo Duro y acabando por la última acción del partido donde no deja tan siquiera sacar un córner peligroso. Y qué decir de Gonzáles Fuertes que da igual que esté en el verde o en la sala de máquinas, no ve nunca nada.

Me quedo solo con la entrega de un Hugo Duro que sigue siendo el hombre gol de este equipo. Que posiblemente no es el más estético, ni el que más calidad tiene pero siempre aparece cuando más se le necesita. Y eso no sé si es bueno o malo. Porque igual que habla muy bien de la entrega de este futbolista, habla muy mal del resto de acompañantes en faceta ofensiva. De todos menos de los que salieron de refresco que, con sus luces y sombras, le dieron un plus al equipo que hasta el momento no había tenido.

El Valencia CF, con 15 puntos en 15 jornadas, se empeña en complicarse la vida. No sé ya si es cuestión de actitud, de intensidad, de fútbol o de calidad; pero la realidad es que a este equipo parece que no le da para más. Hay que espabilar, que La Liga no espera a nadie y el discurso de la resiliencia y la no rendición hace tiempo que se me hace tan cuesta arriba como ver la clasificación cada jornada. Casi tan duro como evitar un drama jornada tras jornada.

Suscríbete para seguir leyendo