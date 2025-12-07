El largo viaje de Lando Norris

Campeón es el que acaba con más puntos en la tabla al final de la temporada. Lando Norris es en 2025 ese piloto, así que habría poco más que decir. El inglés ha hablado de su largo viaje hasta lograr el campeonato y puede ahora descansar tranquilo. La tranquilidad también llega a sus jefes, Brown y Stella, que se llevan para Woking los dos títulos. Como anunciábamos la pasada semana y, a pesar de que en la Fórmula 1 todo es posible, la lógica ha actuado en Adu Dabi.

Toda esta felicidad, merecida sí, no nos impide hacer dos reflexiones que evidencian lo duro que es llegar a levantar la copa de campeón. La primera y más evidente es que solo dos puntos han separado a Verstappen, el que más victorias ha obtenido en esta temporada, de su quinto mundial. A Max le agradeceremos siempre que haya puesto en la segunda mitad de la temporada la emoción necesaria para hacer que nos sentáramos delante de las pantallas cada domingo después del verano. La historia nos da otros ejemplos de finales apretados: Lauda le levantó a Prost el título en 1984 por solo medio punto y nadie discute que Niki merecía ese título. Pero el escaso margen de dos puntillos de Lando sobre Max que hacen campeón al inglés evidencian los muchos fallos que tanto McLaren como sus pilotos han cometido en la segunda parte de 2025, a pesar de contar con el mejor monoplaza de toda la parrilla. La segunda reflexión, casi un misterio, es cómo Piastri pasó de ser el claro candidato a la gloria a convertirse en la segunda baza de los de McLaren y acabar perdiendo la tercera plaza en el mundial frente a Max. Las didácticas y doctas explicaciones de Andrea Stella sobre la influencia de la configuración de ciertas pistas en el bajo rendimiento Oscar por su estilo de conducción intentaron aplacar las sospechas de favoritismo del equipo hacia Norris. Tal vez en 10 años el australiano pueda desvelar en un libro autobiográfico, uno de esos que tus amistades te regalan, toda la intrahistoria de esta temporada que culmina el largo viaje de Lando con éxito, en gran medida gracias al desdibujado rendimiento de Piastri.

Ahora ya solo nos queda aguardar la llegada del próximo mes de marzo con la esperanza de que del lápiz de Adrian Newey salga un Aston Martin que permita a Fernando Alonso pelear por una temporada que podría ser la última del asturiano en la Fórmula 1.

