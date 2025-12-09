Filípides y Filípidas

Amanecí pronto este lunes. Algo en sí que ayudó a que, después de haber desayunado convenientemente, me pusiera las zapatillas y bajara a correr un rato por el carril al uso situado en el viejo cauce del Río Turia de Valencia. Hacía fresco, aunque el sol ya buscaba imponerse sobre cualquier nube que quisiera romper su posición de fuerza. Dando los primeros pasos sobre la acera, tuve una sensación parecida a la que nos ofrece los 20 de marzo en el Cap i Casal, esa que denota que ha pasado un día grande en la ciudad y parece que todo guarda reposo.

Justo antes de llegar a la rampa de acceso, la que se sitúa justo enfrente del Palau de la Música, me cruce con tres jóvenes. Dos chicas y un chico, los cuales se comunicaban, quise interpretar, en algún idioma más propio del este de Europa. Sin embargo, la forma de hablar entre ellos no fue lo que me hizo fijarme. Lo que si lo hizo fue, que él, sobre su cuello, llevaba colgada la medalla acreditativa de haber finalizado la Maratón de Valencia. Algo que había sucedido casi 24 horas antes y que denotaba el orgullo y satisfacción por lo conseguido. Una circunstancia, que ya horas después y cruzando de Sur a Norte el puente de Aragón, se repitió con dos italianos (a estos si les reconocí por el acento), quienes portaban, para hacerlas visibles a cualquiera que se cruzara con ellos, similares preseas de finisher.

Ya descendiendo la rampa de acceso me sorprendió el gran número de personas, pese a las tempranas horas y además en jornada festiva, que transitaban en ambas direcciones. Muchos lo hacían corriendo, de los cuales la gran mayoría lo llevaban a cabo ataviados con la camiseta oficial de esta edición de la Maratón. ¿Aún les quedaban ganas de más?. Pues sí, al parecer de mucho más. Y es que la carrera empieza mucho antes de recibir el dorsal y finaliza bastante después. Los días malos, el agotamiento, las dudas de afrontar una empresa tan exigente a todos los niveles. ¿Me aguantarán las piernas? ¿Y la cabeza?. ¿Podré descansar lo necesario?. Y llegado el día D, la salida da más miedo que el último kilómetro. El momento de confiar, si o si, en el que cualquier molestia habitual parece el comienzo de algo peor. El que hablas contigo mismo más que nunca, demasiado incluso. El que la mente toma el poder sobre el físico. Te escuchas, te animas, negocias contigo mismo, en una conversación continua con tu interior, donde a veces toma la palabra el yin y en otras ocasiones lo hace el yang.

Pero en ese momento aparece un gran aliado, el público. El que te sostiene cuando las piernas fallan, cuando la cabeza deja de estar en lo que debe y el cansancio toma las riendas del cuerpo. Lo hacen con el aplauso, con el aliento, con las miradas cómplices, las que se convierten en el mejor suplemento a cualquiera de tipo alimenticio.

Lo que te hace recordar a los tuyos, los que se han sacrificado para que llegues hasta aquí, los que han padecido contigo los malos momentos, los que están más nerviosos incluso que tú, que viven sumidos en una preocupación a la espera de que vaya todo bien, de que no te pase nada. Esos que se apostan en algún punto kilométrico del recorrido con carteles que escriben un mensaje buscando ser parte del juego y que posteriormente al paso, acuden con rapidez a la meta para recibirlos impacientes su llegada. Algo, para esos y esas que ya les cuesta dar zancadas, que es a la postre ese extra para acabar, para dejar atrás el posible fracaso, para olvidar todo y obtener el triunfo. No el de la carrera (el menos importante en el mayor número de los casos), sino el de la persona, el de la superación, el de conseguir un objetivo ambicioso, el de demostrarse a uno mismo, que no hay nada imposible a la hora de superar un reto. Porque, ¿qué sería de la vida sin tener retos y ambiciones?.

Y de repente, cuando menos te lo esperas, aparecen las vallas. Esas que anticipan que la alfombra azul está cerca. Que esa foto icónica para siempre, se aproxima. Que la Ciudad de las Ciencias claudicará, rodilla en tierra, para rendir pleitesía a uno de sus nuevos héroes o heroínas. Y que la sonrisa, que posiblemente ha costado que apareciera en carrera, vaya tomando forma en la boca de esos y esas que han logrado demostrarse tantas y tantas cosas.

Así, al igual que Filípides hiciera en la antigüedad con su llegada a Atenas, el cruzar la línea de meta se convierte en el anuncio del fin de la batalla contra uno mismo y contra sus propios límites. A partir de ahí, poco o nada se puede ya no afrontar por muy difícil, a priori, que parezca.