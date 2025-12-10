Opinión
De Bayer a Bayern, d’Aspirina a Lennart Karl
Estem front una de les irrupcions més bèsties dels últims 25 anys
Sí, jo també flipava quan de xiquet veia en la televisió anuncis farmacològics de ‘Bayer’ i eren les mateixes sigles que on jugaven Kroos, Vidal o Kiebling. Doncs resulta que quan vaig descobrir que era la companya científica que va descobrir l’Aspirina, em va esclatar el cap… peró resulta que no són els únics grans inventors. De Bayer a Bayern, parlem d’altre gran invent.
Des de temps immemorables, Alemanya ha sigut pionera en inventar moltes coses que hui gaudim: la impremta al s.XV, l’automòbil, l’aspirina i la bicicleta, al segle dènou, l’ordinador i l’MP3 al vint… i ara tenim un dels invents del s.XXI: Lennart Karl.
Sa mare l’inventaria a 2008, però sembla que el Bayern Múnich l’ha patentat en 2025. Veure’l jugar és voler pagar altra entrada, és voler dur a qui més vols a que gaudisca de l’espectacle… és dur a eixe amic al qual no li agrada el futbol a l’estadi i que et pregunte quan és el pròxim partit a l’eixir. No pels gols, sino pel joc. Marca, assisteix i produeix.
Sempre escolte a mon pare i als seus amics parlar d’Alemanya com si parlaren dels seus propis pares, amb el mateix respecte. El cert és que jo vaig néixer a 2003 i la concepció és ben diferent. Ara bé, fa la sensació que per fi estan més prop de ser eixa amenaça: Woltemade, Wirtz, Musiala, Pavlovic… i ara Lennart Karl; generació d’or. Lo bonic de ser un ‘friki’ de les inferiors és que sé que encara falta algun per eixir.
Ara està molt de moda parlar dels jóvens, com sempre, però pareix que hui no existeix la paciència. Lennart està ara molt de moda perquè ha trencat el rècord de Kylian Mbappé a Champions League, però en unes setmanes es diluirà, com es normal. Dependrà de com afronte eixa ‘apagada mediàtica’ si estem front a una possible pròxima llegenda o una pròxima eterna promesa. El que és cert, sent jo algú que no li agrada generar expectatives de més, és que estem front una de les irrupcions més bèsties dels últims 25 anys. Lennart Karl, l’últim gran invent. De Bayer, a Bayern.
