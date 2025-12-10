Mientras el Valencia CF de Corberán sigue echando algún que otro brote verde, casi todos los equipos de primera división han comenzado a dar señales ya de florecimiento e incluso de atisbo de floración cuando llevamos un tercio del campeonato. Pero no perdamos la esperanza porque cuando la porquería nos llegue hasta la garganta entonces comenzaremos a competir con todo y seguro que esos brotes verdes se han convertido ya en espigas o espárragos trigueros, quizá cardos o mala hierba de descampado…pero nos bastará para cumplir con el ambicioso objetivo que el club se marcó desde el inicio: la salvación. Y mientras tanto, siempre habrá algún entusiasta defensor de la contienda actual y nos dirá de todo por cauces telemáticos. Y estará bien, porque la grandeza de la libertad de opinión estriba, exactamente, en eso: con respeto, sin insultar ni descalificar, expresar aquello que ves, sientes o piensas. Otra cosa es que se blanquee lo que se ve, no digas lo que realmente sientes y no hayas pensado lo suficiente lo que expresas: pero para eso ya tenemos un míster avezado en ruedas de prensa, con tono sosegado y eufemismos por doquier.

Dicho todo ello, me quiero centrar en las bobadas de este fútbol moderno: ahora parece ser que el orgullo del futbolista está por encima de su rendimiento y de las necesarias tomas de decisiones de los técnicos; por eso, se ve, no se pueden hacer cambios en el descanso porque así nadie se ofende, excepto los miles de aficionados que se han tragado una primera parte horrible, vacía de rendimiento, de contenido y de calidad. Le viene pasando mucho a este Valencia CF, instalado en la mediocridad, entendida como punto medio que no se decanta hacia un lado o hacia otro, sino que se queda en este terreno de nadie, que es la tierra prometida de Meriton. Yo quisiera saber qué narices hicieron tan bien los once que salieron el pasado domingo en la primera parte para que no se hicieran los cambios mucho antes del minuto sesenta. Y lo mismo digo de Vallecas, etc. Son esas tonterías de fútbol actual que a mí me cuesta entender: de ese infantil orgullo, la gestión de grupo que es gestión de egos, los enfados sistemáticos de futbolistas que, aunque estén haciendo una castaña de partido, no puedes sacarlos del campo porque, si es así, montan escenitas en el banquillo lanzando botellas, refilando chaquetas, gritando que se quiere ir, etc.

Tampoco entiendo lo del VAR: ya no sé qué se revisa y qué no. Este fin de semana vi un penalti absurdo pitado a favor del Barcelona, por manos de Bartra, que se ve que debe lanzarse al suelo sin apoyo alguno de los brazos (deberán jugar como los futbolines); vi un penalti y tarjeta a favor del Valencia CF por codazo a Hugo Duro no revisado; y, como siempre, vi a la prensa merengona clamar, a grito limpio, por una supuesta roja a Borja Iglesias por codazo a Bellingham, pero lo de Mestalla se lo saltan. También te digo que Rodrygo se puso a menos de diez centímetros de la cara del árbitro a gritarle y que Vinicius sigue a lo suyo a la hora de insultar, protestar etc. Y el VAR no entra, pero sí entró en otras jugadas en las que hasta el árbitro se vio sorprendido por la llamada. Todo esto ya roza el esperpento y evidencia las costuras de un modelo de justicia que sigue siendo injusto, a favor de los de siempre y en contra de los de siempre, también. Hacen y deshacen a su antojo, pero aquí no pasa nada: las cosas que son susceptibles de ser revisadas ni las elige un árbitro de campo cada vez más reducido en su papel y criterio, ni los linieres, que son testimoniales: lo elige un señor, a cientos de kilómetros, que juega a maquinitas y decide qué es o no es penalti, porque hasta llegan a dar orientaciones al árbitro de campo.

Estas son cosas de este fútbol moderno, tan marcado por las fuertes diferencias económicas entre clubes (véase la degradación de los dos equipos del pasado domingo en Mestalla), por un calendario absurdo, sobrecargado y que solo mira al negocio, con un modelo de retransmisiones que roza el atraco por sus precios y la baja calidad de sus servicios, con clubes “secuestrados” por dueños que viven y respiran a miles de kilómetros también de sus empresas deportivas, por un fútbol que da la espalda al aficionado salvo si debe hacerle un agujero en el bolsillo, por esta tontería que tantos futbolistas tienen, donde se rinde poco pero llevan el pelito perfecto en cada partido…hay demasiadas cosas de este fútbol que me aburren, porque eso de los amores a unos colores raramente se da entre futbolistas que deben velar por su bienestar (y me parece muy bien, lo digo de corazón), pero luego se apela al aficionado para salir de los baches…luego son incapaces de bajarse de un coche para hacerse una foto con un niño que lleva tres horas esperándoles. Ves un gol y tardas seis minutos en celebrarlo porque se revisa una supuesta falta que ocurrió minuto y medio antes, en el área contraria, o porque el talón de un futbolista que está volviendo a su campo está en posición no reglamentaria…me cansa todo esto: no es el fútbol que me enamoró desde niño. No es el fútbol que yo siempre he visto noble y por eso ahora veo más piscinazos que nunca, más desplomes que nunca, más tontería que nunca. Veo muchos atletas y pocos futbolistas: síntoma de que este fútbol ya no es lo que llamaba mi atención. Eso sí: está lleno de brotes verdes, a toda hora, todas las semanas, de todo el mundo.