Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia repele uno de los mayores ataques de drones ucranianos del año

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 287 drones ucranianos, el segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa desde marzo pasado, cuando lanzaron 337 artefactos en una noche, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 287 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

La región rusa más afectada fue Briansk, donde fueron derribados 118 drones.