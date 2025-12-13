Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kim Jong Un confirma la muerte de otros 9 soldados norcoreanos en Rusia

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha confirmado el fallecimiento de nueve soldados del Ejército Popular de Corea (KPA, por sus siglas en inglés) que prestaban servicio junto a las Fuerzas Armadas rusas en la guerra con Ucrania, en el marco de la cooperación entre Pyongyang y Moscú, que han registrado un acercamiento notable durante los últimos años.

"Salvo la desgarradora pérdida de nueve vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la patria, y les expreso mi agradecimiento por ello", ha expresado Kim durante su intervención --recogida por la agencia oficial KCNA-- en la ceremonia de bienvenida de la Unidad de ingenieros del Ejército norcoreano en el extranjero.