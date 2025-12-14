Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las defensas antiaéreas rusas derriban 141 drones que provocan incendios en refinerías

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 141 drones en catorce regiones del país y en la anexionada península de Crimea, según informó el domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

El parte de guerra precisa que 35 aparatos de ala fija fueron abatidos en la región de Briansk; 22 en Rostov; 15 sobre Tula; 13 en Kaluga, a menos de 200 kilómetros de Moscú, y el resto en Kursk, Riazán, Bélgorod, Leningrado, Volgogrado, Krasnodar, Smolensk, Pskov y Nóvgorod.

Uno de los drones derribados se dirigía a Moscú. Además, también fueron interceptados 32 drones en Crimea.