Corren cuando quieren. Ese es el resumen de lo ocurrido en el Metropolitano. Da igual las lecturas que hagamos, las valoraciones o análisis tras el partido. Después de los 90 minutos de encuentro contra el Atlético de Madrid, es la conclusión que saco sin miedo a equivocarme. Podemos divagar sobre la gestión, sobre Peter Lim y la planificación, pero la plantilla –entrenador incluido- tienen también lo suyo.

¿Por qué no tienen la actitud del sábado contra otros equipos? ¿Por qué hay partidos en los que se pasean? ¿Por qué hay futbolistas que dosifican sus apariciones?¿El entrenador sabe lo que quiere? Son preguntas a las que no tengo respuesta. Como tampoco cuál es la solución para este Valencia CF. Pero algo debe cambiar o la temporada va camino de convertirse en un calco de la anterior pero con peor desenlace.

Contra el Atlético de Madrid el equipo fue valiente, atrevido y luchador. Con las limitaciones de planificación que tiene en comparación con el conjunto colchonero pero con la esperanza de aquel que lo tiene todo perdido. El sábado me gustó más el equipo de lo que esperaba. Sin florituras pero con carácter; con suplentes que parecían titulares; con destellos de querer pelear una victoria a domicilio. Triunfo que no se materializo porque –tampoco vamos a engañarnos- al equipo no le da para tanto.

Y sí, podemos mirar a Peter Lim, a la gestión local y demás cosas del entorno porque, evidentemente, son los también igual de responsables…pero no nos podemos quedar solo ahí. La plantilla debe dar un paso al frente en absolutamente todos los partidos y no cuando les interesa o les viene bien. La actitud es algo que no se negocia y aquí parece que se dosifica a cuentagotas para salvar o capear el temporal. En mi cabeza siguen resonando las derrotas contra el Real Oviedo –que ha tirado por segunda vez esta temporada a su entrenador- y del Girona – que está reviviendo-. Porque este Valencia es el 4º equipo –empatado con el 3º- que menos victorias ha conseguido en toda la temporada: un total de 3. Porque 15 puntos en 16 jornadas son números de descenso, destitución y de cárcel para toda la plantilla. Así es imposible.

Copa... y Mallorca

El próximo partido –sin contar la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón- es contra el RCD Mallorca, un rival directo. El Valencia CF recibirá en Mestalla al equipo de Jagoba Arrasate que tiene la misma soga en el cuello que el Valencia CF, solo que un poco más holgada por los dos puntos de diferencia que hay entre los baleares y los valencianos. No se puede fallar. Un error te va a condenar y no hay margen. Porque milagros como los de la temporada pasada solo pasan una vez en la vida, si pasan. Y porque el otro día se vio cómo hay jugadores que ni merecen la titularidad que llevaban ostentando esta temporada, ni el salario que llevan en su nómina. So

Así que, señores, den un paso al frente y no elijan partidos. No seleccionen encuentros ni momentos para aparecer. Déjense el alma que se acaban las oportunidades, las opciones, las esperanzas. No corran cuando quieran ni cuando les venga bien, sino cuando el equipo lo necesite y, por suerte o por desgracia, es en todos los partidos.