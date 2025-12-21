Resultados Elecciones en Extremadura en directo | María Guardiola: "Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros"

María Guardiola: "Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros"

María Guardiola antes de comparecer en Mérida / Javier Cintas

Entre aplausos y arropada por su equipo, accede María Guardiola al salón del hotel en el que se encuentran los medios de comunicación para valorar el resultado de estas elecciones en las que el PP ha logrado 29 escaños, uno más que en las anteriores, y a cuatro de conseguir la mayoría a la que aspiraban para poder gobernar en solitario. Pese a ello, los populares parecen satisfechos por haber ganado los comicios y el ambiente es de fiesta total. Numerosos militantes y compañeros del partido vitorean a la líder del PP extremeño al grito de 'presidenta, presidenta'.

"Muchísimas gracias por el cariño y muchas gracias Extremadura", comienza su intervención María Guardiola. "Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones, ha ganado la gestión, la seriedad y la sensatez. El PP es el primer partido político en nuestra región", sostiene.

Defiende que el PP ha ganado en 225 municipios. "Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros. Pedimos confianza y hemos obtenido mucha más confianza, que nadie tenga ninguna duda de que vamos a seguir liderando el cambio. Las urnas han dicho claramente que no haya un bloqueo a Extremadura, tenemos la confianza mayoritaria para continuar con el cambio", asegura

Anuncia que a partir de mañana iniciará una ronda de contacto con los partidos. "Los extremeños han rechazado los bulos, la corrupción y el bloqueo", afirma. Da las gracias por su apoyo al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo

"Asumimos la responsabilidad de formar gobierno y es lo que queremos. Vamos a seguir liderando el cambio y aseguro a los extremeños que no les vamos a fallar", concluye su intervención.

"Quiero decirle al señor Abascal que el coste que tienen estas elecciones es infinitamente inferior que el coste de no tener presupuestos. No estoy aquí para asegurarme un sillón, solo he venido a trabajar por mi tierra", señala. Le preguntan si ha hablado con el líder de Vox y dice que no lo hará, que lo que este tiene que hacer es una "lectura sosegada". "Tienen que reflexionar y no bloquear", reitera.