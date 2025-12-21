En Directo
Opinión | 21D: Elecciones en Extremadura
Resultados Elecciones en Extremadura en directo | María Guardiola: "Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros"
890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.
Es el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.
Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.
Eduardo Barajas
Óscar Fernández Calle: “Extremadura quiere el doble de Vox, y lo van a tener”
El candidato de Vox a presidir la Junta, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que “Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todos y ha ganado al bipartidismo en Extremadura”. “Extremadura ha hablado alto y claro para decir que quiere más Vox. Mucho más Vox. El doble de Vox. Más del doble de Vox. Y Extremadura lo va a tener. Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer”, ha incidido.
Vox gana 6 escaños y consigue sumar más de 40.000 votos, lo que hace que vuelva a ser decisivo para formar gobierno en Extremadura. Óscar Fernández, ha agradecido “a las decenas de miles de extremeños que nos han votado y han confiado en nosotros. Ellos saben que nunca les vamos a defraudar”, garantizando que hoy es una "noche para celebrarlo" y "lo haremos todos juntos" porque "en Vox somos uno, todos somos uno". Fernández estuvo arropado en Mérida por el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster; la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y los diputados en el Congreso María Ruiz e Ignacio Hoces, entre otros miembros del partido. El líder de Vox, Santiago Abascal, pasó la noche electoral en Madrid.
Carmen Hidalgo Sancho
"Esta es una victoria absolutamente incontestable"
"Esta es una victoria absolutamente incontestable y, por tanto, ha merecido la pena", defiende Guardiola. Le preguntar por líneas rojas para pactar: "Estamos por una situación de bloqueo que se produjo cuando negociamos los presupuestos y la lectura de las urnas las tienen que hacer todos los grupos políticos y tendrán que ver si ponen por delante sus siglas o Extremadura. Siempre estamos dispuestos a dialogar y sigo en esa oposición", añade.
Sobre la posibilidad de repetir elecciones: "Valoro muy positivamente que los extremeños hayan reforzado la confianza de 2023. No me tienen que preguntar a mí si vamos a tener que repetir elecciones, lo que quiero es que termine esta situación de bloqueo y por eso voy a volver a sentarme con todos los grupos políticos"
Carmen Hidalgo Sancho
María Guardiola: "Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros"
Entre aplausos y arropada por su equipo, accede María Guardiola al salón del hotel en el que se encuentran los medios de comunicación para valorar el resultado de estas elecciones en las que el PP ha logrado 29 escaños, uno más que en las anteriores, y a cuatro de conseguir la mayoría a la que aspiraban para poder gobernar en solitario. Pese a ello, los populares parecen satisfechos por haber ganado los comicios y el ambiente es de fiesta total. Numerosos militantes y compañeros del partido vitorean a la líder del PP extremeño al grito de 'presidenta, presidenta'.
"Muchísimas gracias por el cariño y muchas gracias Extremadura", comienza su intervención María Guardiola. "Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones, ha ganado la gestión, la seriedad y la sensatez. El PP es el primer partido político en nuestra región", sostiene.
Defiende que el PP ha ganado en 225 municipios. "Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros. Pedimos confianza y hemos obtenido mucha más confianza, que nadie tenga ninguna duda de que vamos a seguir liderando el cambio. Las urnas han dicho claramente que no haya un bloqueo a Extremadura, tenemos la confianza mayoritaria para continuar con el cambio", asegura
Anuncia que a partir de mañana iniciará una ronda de contacto con los partidos. "Los extremeños han rechazado los bulos, la corrupción y el bloqueo", afirma. Da las gracias por su apoyo al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo
"Asumimos la responsabilidad de formar gobierno y es lo que queremos. Vamos a seguir liderando el cambio y aseguro a los extremeños que no les vamos a fallar", concluye su intervención.
"Quiero decirle al señor Abascal que el coste que tienen estas elecciones es infinitamente inferior que el coste de no tener presupuestos. No estoy aquí para asegurarme un sillón, solo he venido a trabajar por mi tierra", señala. Le preguntan si ha hablado con el líder de Vox y dice que no lo hará, que lo que este tiene que hacer es una "lectura sosegada". "Tienen que reflexionar y no bloquear", reitera.
Lola Luceño Barrantes
Vergeles no entra en la Asamblea y Blanca Martín, en el límite
La deblace del PSOE en Extremadura provoca que se queden fuera de la Asamblea históricos del partido como José María Vergeles, vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura entre 2019 y 2023, y consejero de Sanidad y Servicios Sociales entre 2015 y 2023. Ocupaba el undécimo puesto en la lista por Badajoz, donde solo han entrado diez. La propia presidenta de la Asamblea de Extremadura en la útima legislatura, la socialista Blanca Martín, ha entrado al límite al ocupar el octavo lugar de la lista por Cáceres.
Eduardo Villanueva
Vox dobla en Talayuela los votos que obtuvo en los anteriores comicios
Vox vuelve a ganar en Talayuela y dobla holgadamente los votos que obtuvo en los anteriores comicios: 851 papeletas este 21D frente a las 360 de 2023. El PP pierde 284 votos en este municipio de Campo Arañuelo (obtiene 851) y el PSOE también suma otro descalabro con 637 votos menos (447). Con el 100% escrutado
Eduardo Barajas
Irene de Miguel agradece la confianza recibida
“Sabíamos que estábamos sembrando y que algún día cosecharíamos”, ha asegurado la candidata de Unidas por Extremadura a presidir la Junta, Irene de Miguel, a la hora de valorar los siete escaños obtenidos en estos comicios, frente a los cuatro que tenía hasta ahora. De Miguel ha agradecido la confianza recibida y ha dicho tener el corazón “lleno de gratitud hacia toda la gente que nos ha confiado su voto”. “No les vamos a defraudar, esta fuerza política va a seguir empujando por todos los cambios que necesita nuestra tierra y lo va a hacer con más fuera”, ha remachado.
“La gran perdedora hoy ha sido la señora Guardiola, porque el órdago que ha lanzado a la ciudadanía no lo ha conseguido”, ha esgrimido Irene de Miguel. “Si tuviera un mínimo de decencia y de respeto hacia las extremeñas y los extremeños”, ha añadido, “se presentaría” ante ellos esta noche “y daría un paso a un lado”.
Lola Luceño Barrantes
Unidas por Extremadura también se alimenta de la caída socialista
Con el 99,3% de las mesas escrutadas, el PP ha ganado las elecciones con 29 escaños (+1 respecto a los comicios autonómicos de 2023); en segundo lugar, el PSOE ha cosechado su peor resultado histórico con 18 escaños (-10); en tercer lugar, Vox se duplica hasta los 11 (+6); y en cuarto lugar, Unidas por Extremadura también se queda al borde de doblar apoyos, con 7 escaños (+3). Ningún otro partido de las doce candidaturas entra de momento en la Asamblea.
Escrutinio regional al 99,3%: Unidas por Extremadura también se alimenta de la caída socialista y sube 3 escaños hasta los 7 (casi duplica), mejorando su máximo hasta ahora: los 6 sillones de los comicios de 2015.
La debacle del PSOE es más evidente cuando se repasan sus cifras en Extremadura: De las once elecciones celebradas hasta el momento, había ganado diez en 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2015, 2019 y 2023 (finalmente gobernó el PP con apoyo de Vox). De todas ellas, los socialistas lograron mayoría absoluta en 1983, 1987, 1991, 1999, 2003, 2007 y 2019, las cinco primeras con Ibarra y las dos últimas con Fernández Vara.
Gallardo no dimite a pesar del descalabro del PSOE
Lola Luceño Barrantes
El Partido Socialista toca suelo en Extremadura
Los datos revelan que el Partido Socialista toca suelo en Extremadura, con 18 escaños, diez por debajo del mínimo hasta ahora de 2023, cuando Fernández Vara obtuvo 28. Gallardo ha calificado el resultado de "muy malo, sin paliativos", y mañana reunirá al partido sin que de momento se pronuncie sobre su futuro en el PSO
Lola Luceño Barrantes
María Guardiola obtiene más escaños que toda la izquierda junta
Escrutinio regional: con estos datos, la candidata del PP, María Guardiola, obtiene más escaños que toda la izquierda junta, de modo que podría ser presidenta de la Junta con la abstención de Vox (o del PSOE) en segunda votación en la Asamblea de Extremadura (para la primera se requiere mayoría absoluta). No obstante, para gobernar necesitaría de un acuerdo con Vox, que sale mucho más reforzado de los comicios. El desencuentro entre ambas fuerzas provocó precisamente este adelanto electoral.
- Comunicado oficial del Castellón sobre estado de salud de Pablo Hernández
- La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia
- El juez da hasta el 15 de enero al Valencia CF y al Ayuntamiento para sus alegaciones en el pleito de la licencia del Nou Mestalla
- Lisandro Isei y Hans Gillhaus, atentos en el desastre del Valencia CF en Mestalla
- Estas son las notas del Valencia CF - RCD Mallorca
- Luís Castro, nuevo entrenador del Levante UD
- Corberán: 'Esto va a llevar mucho trabajo mental
- Otro punto con sabor a 'final' perdida