Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Opinión | Al minuto

Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | El PP gana pero necesitará a un Vox que se dispara y el PSOE se hunde a su peor resultado

El PP gana en Extremadura con 29 escaños | El PSOE se sitúa en 18 y le siguen Vox con 11 y Unidas por Extremadura con 7

DIRECTO | María Guardiola interviene tras las elecciones en Extremadura / PI STUDIO

José Luis Escudero

Olaya González

DIRECTO | María Guardiola interviene tras las elecciones en Extremadura / PI STUDIO

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque solo ha conseguido un escaño más, hasta 29, y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox, por su parte, ha logrado 11 escaños -seis más que dos años atrás-, mientras que Unidas por Extremadura ha conseguido 7 representantes, tres más de los que tenía.

El PP de María Guardiola, que buscaba la mayoría absoluta (33), logra 29 escaños y logra un porcentaje de apoyo del 43,12%, más de cuatro puntos porcentuales sobre los logrados en 2023. Los populares se han impuesto en votos en las principales ciudades extremeñas, como Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Serena, en la que el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, fue alcalde durante más de viente años.

Sigue aquí en directo los resultados de las elecciones en Extremadura.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents