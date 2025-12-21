Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | El PP gana pero necesitará a un Vox que se dispara y el PSOE se hunde a su peor resultado

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque solo ha conseguido un escaño más, hasta 29, y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox, por su parte, ha logrado 11 escaños -seis más que dos años atrás-, mientras que Unidas por Extremadura ha conseguido 7 representantes, tres más de los que tenía.

El PP de María Guardiola, que buscaba la mayoría absoluta (33), logra 29 escaños y logra un porcentaje de apoyo del 43,12%, más de cuatro puntos porcentuales sobre los logrados en 2023. Los populares se han impuesto en votos en las principales ciudades extremeñas, como Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Serena, en la que el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, fue alcalde durante más de viente años.

"María Guardiola ha arrasado a la izquierda" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró este domingo que la victoria de la candidata del PP en las elecciones autonómicas de Extremadura, María Guardiola, y responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del batacazo del PSOE porque "pierde cada vez que hay elecciones". Así lo afirmó en sus redes sociales, según recoge Servimedia, donde puso de relieve que Guardiola ha ganado a toda la izquierda en escaños y votos, cosa que no había ocurrido jamás en Extremadura. "María Guardiola ha arrasado a la izquierda en Extremadura, región que siempre fue socialista. Felicidades. Pedro Sánchez pierde cada vez que hay elecciones", escribió.

May Mariño La izquierda alerta del auge de Vox La candidatura de Unidas por Extremadura, formada por Izquierda Unida y Podemos, encabezada por Irene de Miguel ha subido tres escaños respecto a los datos de hace dos años, llegando hasta los siete parlamentarios, con una campaña muy centrada en Extremadura, y poco impacto nacional. Toda la información, aquí.

Mariano Alonso Freire Una victoria histórica El Partido Popular volvió a ganar unas elecciones, aumentando su representación en porcentaje de votos y en escaños y salvo catástrofe María Guardiola revalidará su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura. Y aun así la noche en Génova fue de amarga victoria, o como poco de expectativas algo frustradas. La lectura en clave popular, aquí.

Iván Gil El PSOE ahonda su inestabilidad El PSOE y, por extensión, el Gobierno de Pedro Sánchez, ahondan su crisis. El golpe en las elecciones de Extremadura este domingo, al firmar un suelo histórico con 18 escaños y quedarse el conjunto de la izquierda cuatro por debajo de los 29 cosechados por el PP de María Guardiola, redobla la inestabilidad de los socialistas. Todo ello, sumado a la agitación por los escándalos de presunta corrupción y los casos de acoso sexual en el PSOE. Lea aquí la información completa.

A cuatro diputados de la mayoría absoluta La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al conseguir el 43,16 por ciento de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7 por ciento de los votos escrutados. Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estas elecciones autonómicas, en las que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9 por ciento de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura.

