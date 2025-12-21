Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia atacó anoche con 97 drones, de los que Ucrania logró neutralizar 75

Rusia lanzó anoche 97 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 75, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó 19 impactos en ocho localizaciones y la caída de fragmentos derribados en una.

El comunicado publicado en Telegram precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del sábado y durante la noche 97 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk y Primorsko-Ajtarsk y desde Gvardiiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia en 2014.

De los drones lanzados por Rusia, unos sesenta eran Shahed, agrega.