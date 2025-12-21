Opinión | Cita con las urnas
Jose Rico
Así están los resultados de las elecciones en Extremadura 2025: escrutinio en directo
El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar sin depender de Vox ni del PSOE
Extremadura ha votado en unas elecciones autonómicas anticipadas en las que el PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar sin depender de Vox ni del PSOE. De hecho, la presidenta de la Junta, María Guardiola, adelantó los comicios tras la negativa de los dos partidos a facilitarle la aprobación de los presupuestos de 2026. Las encuestas han pronosticado una holgada victoria del PP pero sin mayoría absoluta, una fuerte caída del PSOE y un importante crecimiento de Vox. Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio ya está en marcha. La previsión es que el recuento sea relativamente rápido y puedan conocerse los resultados antes de 23.00 horas.
En el siguiente gráfico interactivo puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real, tanto el reparto de escaños como el mapa de quién gana en cada municipio. También se incluyen buscadores en el que puedes consultar los resultados por provincias y municipios.
Resultados generales
Resultados por circunscripciones
¿Quién ha ganado en cada municipio?
Resultados en las principales ciudades
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunicado oficial del Castellón sobre estado de salud de Pablo Hernández
- La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia
- El juez da hasta el 15 de enero al Valencia CF y al Ayuntamiento para sus alegaciones en el pleito de la licencia del Nou Mestalla
- Lisandro Isei y Hans Gillhaus, atentos en el desastre del Valencia CF en Mestalla
- Estas son las notas del Valencia CF - RCD Mallorca
- Luís Castro, nuevo entrenador del Levante UD
- Corberán: 'Esto va a llevar mucho trabajo mental
- Otro punto con sabor a 'final' perdida