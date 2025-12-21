Otra vez la Copa de África

Estuve en la final de la Copa Árabe de FIFA, donde se plantó y ganó Marruecos, con la sospecha evidente de que se trataba de un equipo B o C del país vecino, porque el día 21 ya comienza en el reino alauí la AFCON, la Copa de Naciones de África, y juega justamente el vencedor de la Copa Árabe contra las Islas Comores.

El descanso hubiera sido muy poquito e indagué con algún conocido que se encontraba en la final, sobre este tema y, en efecto, me dijo que su país había presentado un equipo C, con el que aún así ganó la Copa. Sus jugadores, todos prácticamente en Marruecos y muchos veteranos, no han sido seleccionados para la AFCON.

Pero es que ni siquiera otro equipo, B, tendrá representantes y serán casi todos futbolistas que desarrollan sus habilidades en Europa. Eso hace volver sobre el tapete este campeonato africano, que deja a muchos equipos sin algunos jugadores y se ve excesivamente mal, por un lado, las escuadras que dejan a sus empleados y, por otro a las selecciones, que han tenido que luchar por obtener que fueran concentrados en los tiempos que FIFA tiene reglamentado.

Un toma y taca constante que, sin embargo, pudo haberse evitado, si se hubiera seguido lo decidido por la Confederación Africana de Fútbol, que ya en el 2017, acordó que se jugara la competición en verano, lo que solo se ha hecho una vez en ese tiempo, volviendo en tres de las cuatro ocasiones al invierno.

La excusa es el calor excesivo que haría en algunos países africanos en verano… En todo caso, lo que está claro es que afecta a los clubes europeos y vamos a dar un ligero repaso a las dos ligas más importantes, La Premier y La Liga, y a la que más jugadores pierden, la francesa La Ligue 1.

Los equipos ingleses se encuentran con bajas de hasta seis futbolistas, como el Sunderland, que este año va bien situado, pasando por el City o el United, con 2 y 3 respectivamente, y así un desangrado constante en la Premier. Se salvan el Arsenal y el Aston Villa, primero y tercero en estos momentos, lo que ha hecho que algunos hayan llevado el grito al cielo, porque se les va a dar, durante un mes (se juega del 21 de diciembre al 18 de enero del 26) a estos dos contendientes.

Algunos clubes se plantean no fichar a jugadores africanos (salvo vedettes) por estas pérdidas cada dos años. En España, el Betis es quien más pierde, con tres futbolistas, y el Rayo, Villarreal y Sevilla pierden dos cada uno. Se trata de equipos bien situados en la tabla en estos instantes y quien sabe lo que puede afectar esas bajas.

La Ligue 1, con medio centenar de bajas

La Ligue 1 francesa es quien más pérdidas tiene, con cincuenta jugadores que van a irse a jugar la AFCON. Esto se repite cada año y el Paris FC y el Lorient se quedan si cinco jugadores cada uno, ambos luchando por no estar abajo. Pero el Olympique de Marsella, por ejemplo, se queda sin su defensa central más importante y sin su goleador Aumabeyang…

No es un asunto fácil, pero lo que está claro es que las otras confederaciones se han puesto las pilas y se juegan sus competiciones continentales en épocas veraniegas europeas, cuyos clubes pagan los salarios mientras están en una especie de servicio militar obligatorio sus futbolistas africanos.

Algo se tendrá que hacer, porque se juega en muchos lugares con temperaturas diversas y lo que no puede ocurrir es que las fechas FIFA, que son oficiales, perjudiquen a los clubes empleadores. Podría haber, como digo, un efecto negativo, fichando a menos jugadores africanos.

En definitiva, tiene que existir una balanza equitativa, que permita soslayar estos problemas que no solo afectan a los clubes en sí, sino también al equilibrio de la competición con lo que conlleva de falsear la misma. En fin, que llegan las fiestas de Navidad y el Año Nuevo, así que mi próximo artículo será ya en 2026. Deseo que pasen estos momentos con alegría e ilusión, recomendando hoy, “ El mejor de los mundos”, de Kenneth Coppel. Disfruten y cuídense.

Suscríbete para seguir leyendo