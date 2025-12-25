Zelenski desvela el plan de paz pactado con Trump y abre la puerta a retirar sus tropas del Donbás

Un hipotético alto el fuego, que como máximo traería a Europa a una situación de 'ni guerra ni paz' dada la hostilidad de Rusia hacia la UE, apenas se vislumbra tras las diferentes rondas negociadoras a tres bandas entre representantes estadounidenses, ucranianos y rusos, a juzgar por las palabras pronunciadas este miércoles, víspera de Navidad, por el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski. El dirigente ha presentado ante la prensa el plan de 20 puntos que han elaborado representantes estadounidenses con sus homólogos ucranianos, y que tienen como principal novedad la disposición del Gobierno de Kiev a la creación a largo plazo y tras materializarse una tregua, de zonas desmilitarizadas en la región de Donbás. Desde Moscú, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, se ha negado a hacer valoración alguna, limitándose a informar que su Gobierno estaba en estos momentos "estableciendo su posición", mientras que una fuente anónima aseguró a Bloomberg que el plan requería modificaciones.

"Estamos en un momento en el que los rusos quieren que nos retiremos de (la región de) Donetsk, y los norteamericanos intentan encontrar una solución", ha declarado el mandatario. El nuevo documento propone que se congelen las líneas de frente en el punto en el que se encuentran ahora, y solo a partir de entonces comenzaría la discusión sobre la creación de zonas económicas especiales en el Donbás a ambos lados de la línea de alto el fuego donde ninguno de los bandos en liza dispondría de tropas. Kiev tampoco considera satisfactoria la propuesta estadounidense de que la sensible instalación de la central nuclear de Zaporiyia sea gestionada de forma conjunta por Ucrania, EEUU y Rusia.

Consenso sobre seguridad

Lo que si parece ya muy próximo a un consenso son las garantías de seguridad que recibirá el Estado ucraniano para disuadir a Rusia de lanzar una nueva invasión contra su territorio. El ingreso en la OTAN queda descartado, aunque las condiciones del compromiso de defensa de Ucrania por EEUU en caso de ataque serán similares a las existentes en la Alianza Atlántica. Kiev ha logrado que no exista ninguna cláusula jurídicamente vinculante por el cual el Gobierno de Kiev se compromete a no demandar jamás el ingreso, algo que estaba planteado en el plan original.

El tamaño del Ejército ucraniano en tiempos de paz será significativo, de unos 800.000 hombres que, dada la lentitud de los avances del Ejército de Rusia en los últimos meses, sus gigantescas pérdidas experimentadas y su escasa efectividad en el campo de batalla, pueden ser suficientes para que las cabezas pensantes en el Kremlin lo piensen dos veces antes de ordenar una nueva ofensiva militar. Esta misma semana se ha hecho público un informe británico que cifraba en alrededor de 1,2 millones el número de soldados caídos, entre muertos y heridos de consideración, en las filas del bando ruso, 400.000 solo en el año a punto de acabar.

En cualquier caso, Zelenski sigue demandando un cese de las hostilidades previo a la celebración de elecciones presidenciales y a la firma de un hipotético acuerdo de paz. Cualquier cesión territorial, en su opinión, debe ser refrendado por la ciudadanía en referéndum, y este solo podría celebrarse si como mínimo, las armas han callado en los 60 días previos a la consulta electoral, que muy bien podría coincidir con las elecciones presidenciales, aplazadas debido a la aplicación de la ley marcial. Rusia se ha negado tajantemente a implementar un cese de hostilidades mientras no haya sido pactado un acuerdo a largo plazo, según sus palabras, para evitar que el Ejército ucraniano se reagrupe.

Moscú aún no ha respondido de forma oficial a la modificación de su plan inicial de 28 puntos, claramente escorado en favor de las demandas del Kremlin, según las autoridades de Kiev y los dirigentes europeos. Una fuente ha asegurado a la agencia Bloomberg que el plan requería retoques, incuyendo el controvertido del tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso sí. La UE está cada vez más en el punto de mira de Rusia, y numerosas voces oficiales en Rusia han arremetido contra la actitud de políticos del Viejo Continente durante las negociaciones. Los progresos son "lentos" y "los europeos intentan hacer descarrilar las conversaciones", han destacado fuentes gubernamentales en la capital rusa.

