Por un 2026 para volver a creer, competir y luchar

Arranca 2026 y, como cada año, el calendario nos regala algo que en Mestalla nunca falta del todo: la ilusión. Incluso en los tiempos más complejos, incluso cuando la clasificación aprieta y la gestión desde los despachos genera más dudas que certezas, el valencianismo sigue teniendo una virtud que no cotiza en bolsa: la fe en su equipo.

No ha sido una primera parte de temporada sencilla. Nadie lo discute. El Valencia CF ha vuelto a caminar sobre el alambre, con una plantilla corta, joven y exigida al máximo. Y sí, la sombra de la gestión de Peter Lim sigue estando ahí, condicionándolo todo. Pero precisamente por eso, porque el contexto no es favorable, cada pequeño paso adelante cobra más valor. Y 2026 debe ser el año de ese paso firme.

Estoy convencido de que los resultados deportivos van a mejorar. No por arte de magia, ni por promesas vacías, sino porque hay mimbres para hacerlo. Este equipo ha demostrado que compite, que no se cae, que sabe sufrir. Ahora toca crecer. Toca dar un salto. Y ese salto pasa, inevitablemente, por el mercado de fichajes.

El Valencia necesita refuerzos. Fichajes que mejoren al equipo, que eleven el nivel competitivo y que descarguen de presión a los más jóvenes. No se trata de gastar sin sentido, sino de acertar. De traer perfiles que sumen desde el primer día, que entiendan lo que significa este escudo y que hagan mejor a la plantilla. Porque con dos o tres incorporaciones bien elegidas, este equipo puede cambiar su cara.

Pero no todo depende de lo que llegue de fuera. La mejora también está dentro. Esta plantilla puede y debe rendir más. Hay jugadores con margen de crecimiento, futbolistas que ya han dejado destellos y que están llamados a dar un paso adelante en la segunda parte de la temporada. El trabajo diario, la confianza y la continuidad pueden convertir las dudas en certezas.

El mensaje desde el vestuario es claro: van a trabajar a tope. No hay excusas. Saben lo que se juegan, saben lo que representa el Valencia CF y saben que la segunda vuelta tiene que ser mejor que la primera. Más puntos, más solidez, más personalidad. Más Valencia.

2026 no será el año en el que se arregle todo de golpe, sería ingenuo pensarlo. Pero sí puede ser el año en el que el equipo recupere algo fundamental: el orgullo competitivo. El año en el que Mestalla vuelva a sentir que su equipo responde. El año en el que, pese a todo, el Valencia CF demuestre que sigue vivo, que sigue luchando y que no se rinde.

Porque podrán gestionar mal el club, podrán equivocarse desde arriba, pero mientras once jugadores salten al césped con el murciélago en el pecho y una Mestalla empujando, siempre habrá motivos para creer y tener fe; para luchar y seguir peleando.

Te esperamos con ganas, 2026. Porque, pase lo que pase, seguiremos como siempre…a tu lado.