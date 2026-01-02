Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Más de 20 muertos en un ataque del ejército de Ucrania en Jersón, según las autoridades de ocupación rusas

Las autoridades de la región ucraniana de Jersón, ocupada parcialmente por Rusia, denunciaron la muerte de 24 personas en un ataque con drones ucranianos contra un hotel cerca del mar Negro. "Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", informó el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram. Según el gobernador los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada.

"Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", añadió después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar la residencia de Putin con drones el pasado fin de semana con el supuesto objetivo de minar las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz.