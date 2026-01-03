EEUU bombardea Venezuela, en directo: María Corina Machado llama a los ciudadanos a estar listos en estas "horas decisivas"

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU. / Associated Press/LaPresse / LAP

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Habla Meloni La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este sábado "legítimo" el ataque de Estados Unidos en Venezuela para defenderse del narcotráfico, aunque precisando que la intervención militar de un país extranjero no es "la vía" para acabar con una dictadura. "El Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico", dijo en un comunicado.

Idoya Noain “Estaremos muy involucrados en el futuro gobierno de Venezuela” Donald Trump ha constatado que su operación en Venezuela, donde fuerzas militares de Estados Unidos han “capturado” a Nicolás Maduro y su esposa, Cilla Flores, representa un esfuerzo de Washington por un cambio de régimen. “No podemos arriesgarnos a permitir que otra persona dirija el país (Venezuela) y siga donde él (Maduro) lo dejó. Estamos tomando esa decisión ahora mismo. Vamos a estar muy involucrados en ello. Queremos libertad para el pueblo de Venezuela”, ha dicho en una entrevista con Fox News este sábado por la mañana.

¿Quién es Diosdado Cabello? Militar de formación, político por ambición y figura clave del chavismo desde sus orígenes, Diosdado Cabello ha ocupado casi todos los espacios de poder posibles sin necesidad de disputar nunca el liderazgo máximo. De verbo rápido y presencia dominante, pasó de participar en el golpe de Estado de 1992 a convertirse en el principal sostén interno del régimen, señalado hoy por organismos internacionales como pieza central del aparato represivo del Estado venezolano. Lea aquí el perfil completo.

Primeras palabras María Corina Machado llama a los venezolanos a estar listos en estas "horas decisivas".

Críticas desde París El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, desautorizó este sábado la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que critica por haber "confiscado el poder" al pueblo, y advierte de que una solución política no puede venir impuesta del exterior. En un mensaje en su cuenta de X, Barrot insistió en que "la operación militar que ha conducido a la captura de Nicolás Maduro infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional".

Trump amenaza México El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que habrá que "hacer algo" contra el narcotráfico en México, pues insistió en que los cárteles de la droga gobiernan el país. El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista telefónica con la cadena Fox News después de la operación contra Venezuela que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un líder del narcotráfico.

La reacción de Rusia Rusia llamó este sábado a las autoridades estadounidenses a liberar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de ambos. "Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Jorge Dezcallar La detención de Nicolás Maduro Escribo estas líneas apresuradas sin conocer todavía los detalles de la detención del presidente de Venezuela en una operación llevada a cabo por comandos norteamericanos. En estos momentos cabe distinguir en lo ocurrido tres niveles diferentes que merecen nuestra atención. Lea aquí el análisis completo.

Joaquín Rábago Un ataque ilegal del aspirante al Nobel de la Paz El aspirante al Nobel de la Paz y presidente de EEUU, Donald Trump, ha atacado ilegalmente a la soberana Venezuela y detenido y sacado del país, según Washington, a su jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a su esposa. Nunca había ocurrido algo semejante desde el ataque a Panamá en diciembre de 1989 por el también republicano George H.W. Bush para capturar a su hombre fuerte y ex agente de la CIA, Manuel Noriega, y llevarlo por narcotráfico ante la justicia de EEUU. Lea aquí la opinión completa.