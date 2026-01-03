Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Opinión | Minuto a minuto

EEUU bombardea Venezuela, en directo: María Corina Machado llama a los ciudadanos a estar listos en estas "horas decisivas"

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU.

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU.

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU. / Associated Press/LaPresse / LAP

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents